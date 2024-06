Voorspel de uitslagen van het EK voetbal in Duitsland: maak kans op een unieke prijs voor jouw team

Op zoek naar eeuwige roem met jouw sportteam? Speel dan direct mee met de Captains Poule van ons EK-spel en maak kans op een unieke prijs. Win je met jouw team deze competitie, dan volgen wij met Sportnieuws.nl een jaar lang de verrichtingen van jouw team.

Wat moet je doen? Schrijf je als 'aanvoerder' of trainer van jouw team in bij ons EK-spel en meld je aan voor de Captains Poule. Voorspel vervolgens de uitslagen van alle wedstrijden van het EK voetbal en voorspel bij de wedstrijden van Oranje ook de eerste doelpuntenmaker. Voor je de wedstrijden gaat voorspellen kun je ook vier bonusvragen over het EK beantwoorden waarmee je extra punten kunt verdienen. Aarzel niet en speel mee.

Wat kun je winnen? We komen in het seizoen twee keer langs met onze voetbalwatcher en maken twee videoreportages van jullie verrichtingen in de competitie. Verder publiceren we van alle wedstrijden een verslag op onze site. Zo sta je met jouw club op Sportnieuws.nl plotseling tussen verhalen en berichten over PSV, Ajax en Feyenoord. Als klap op de vuurpijl maken we een poster van jouw team, waarmee we voor nóg meer landelijke bekendheid van jouw club zorgen.

Let op: je hoeft niet per se in een voetbalteam te zitten. Ook met jouw hockey-, volleybal-, handbal- of ander sportteam kun je meespelen en de échte voetballiefhebbers laten zien dat jullie het tóch beter weten.

Speel mee met onze EK-poule

Speel direct mee met de Captains Poule en win mooie prijzen. Bekijk hier de volledige speluitleg.