Erik ten Hag hekelt Engelse media: 'De reacties zijn een schande'

Erik ten Hag was niet blij met de Engelse pers na afloop van de halve finale in de FA Cup tegen Coventry City. In de media werd geschreven dat het laatste uur voor de Nederlander heeft geslagen bij Manchester United en dat hij snel vervangen zal worden door een andere trainer.

United gaf zondag in de halve finale van de FA Cup een 0-3 voorsprong uit handen, maar ging na penalty's toch door naar de finale. "Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant", aldus Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sheffield United.

Volgens de trainer gaat het uiteindelijk om de resultaten. "We hebben de finale gehaald. Dat verdienden we niet alleen op basis van deze wedstrijd, maar ook op basis van de andere wedstrijden."

"We waren twintig minuten de controle kwijt", vervolgt hij. "We hadden ook pech. Eerst met de 2-3, daarna met de 3-3. Het is duidelijk dat we uiteindelijk wel veel geluk hebben gehad. We namen de penalty's goed en bereikten de finale, dat is een enorme prestatie. Twee keer in twee jaar, dat is prachtig. Voor mij als manager zijn het vier bekerfinales in vier jaar. De reacties zijn een schande."

Antony

Ten Hag reageerde ook op het gedrag van oud-Ajacied Antony na de strafschoppenserie, waarop veel kritiek werd gegeven. De Braziliaan besloot na de winnende strafschop zijn handen achter zijn oren te houden richting de tegenstanders. Dat terwijl de meeste van zijn ploeggenoten niet zoals gebruikelijk richting de maker van de winnende strafschop renden, maar in de middencirkel achterbleven.

"Heb je de actie van Harry Maguire gezien? Hij werd geprovoceerd, dat is waarom hij zo reageerde", aldus Ten Hag. "Je hebt het provoceren niet gezien, alleen de reactie van Antony. Dat neemt niet weg dat hij dat niet moet doen."

Opvolgers

In de Engelse media worden ook al potentiële opvolgers van Ten Hag genoemd. Onder andere Eredivisie-trainers Arne Slot en Peter Bosz zouden geschikte kandidaten zijn. Daarnaast worden ook Rúben Amorim en Thomas Tuchel genoemd.

Rúben Amorim is momenteel coach bij Sporting CP en heeft de club naar de eerste titel sinds 19 jaar geleid in het seizoen 2021-2022. Tuchel maakte eerder dit seizoen bekend Bayern München te verlaten deze zomer. Hij zou graag terugkeren naar de Premier League waar hij eerder coach was van Chelsea.

Engelse bondscoach Gareth Southgate en Graham Potter, die sinds zijn ontslag bij Chelsea zonder club zit, worden ook met United in verband gebracht.