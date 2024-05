Fabio Jakobsen ziet belangrijke kracht in sprinttrein de Giro d'Italia verlaten: 'Enorm teleurgesteld'

Bram Welten is dinsdag niet van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Italië. De Nederlander van dsm-firmenich PostNL moest wegens ziekte de koers verlaten, hij heeft verhoging en last van hoest. Welten moest kopman Fabio Jakobsen ondersteunen in de sprints.

"Bram kreeg tijdens de derde etappe voor het eerst last van hoesten en zijn borst", vertelt ploegarts Camiel Alsdershof. "Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat hij verhoging heeft, naast een verergerende hoest. In het belang van zijn gezondheid en die van de renners om hen heen hebben we besloten dat hij niet meer verder gaat. Bram zal nu thuis de nodige tijd nemen om uit te rusten en te herstellen."

Jakobsen ziet schakel in trein wegvallen

Ploegleider Matt Winston van Team dsm-firmenich PostNL laat weten dat Welten zeer teleurgesteld was dat hij de Giro moet verlaten. "Hij was goed in vorm deze ronde. We zullen zijn teamwork in koers missen en uiteraard zijn rol in voorbereiding op de sprint."

After coming down with an elevated temperature and cough, @bramwelten unfortunately doesn't start today's #GirodItalia🇮🇹 stage.😟



Get well soon, Bram!❤️ — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) May 7, 2024

Jakobsen verliest met het wegvallen van Welten een belangrijke schakel in zijn sprinttrein. Daarmee heeft de Nederlandse kopman alleen nog de beschikking over Julius van den Berg en Tobias Lund Andresen bij het voorbereiding van de sprint. Andere renners zouden kunnen inspringen om dit werk over te nemen, alleen zijn die niet zo gespecialiseerd in dit werk. Het team heeft ook Romain Bardet in de gelederen, die een goed klassement nastreeft. De Fransman verloor echter al flink wat tijd in het openingsweekend.

Tweede Nederlandse opgave

Welten is de tweede Nederlander die deze Giro uitvalt. Eerder viel Robert Gesink al uit nadat hij in de openingsrit ten val kwam. De onfortuinlijke Nederlander haalde de finish wel, maar de volgende dag ging hij niet meer van start. Onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat de wegkapitein van Visma | Lease a Bike een breukje in zijn hand had opgelopen. Vanwege het wegvallen van Welten en Gesink zijn er nog tien Nederlandse renners in koers.