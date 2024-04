Uitblijven resultaten lijkt Erik ten Hag 2,5 miljoen euro per jaar te gaan kosten

Erik ten Hag plaatste zich afgelopen weekend voor de finale van de FA Cup, maar daar had achteraf eigenlijk niemand het nog over. Een 3-0 voorsprong werd weggegeven tegen Coventry City en op strafschoppen waren The Red Devils net te sterk voor de club uit de Championship. Ook in de competitie loopt het niet op rolletjes voor Ten Hag en dat kan hem wel eens flink wat geld gaan kosten.

Manchester United staat nu zevende in de Premier League, met zestien punten achterstand op Aston Villa. Zij staan vierde, de laatste plek die recht geeft op plaatsing voor de Champions League. United heeft wel nog twee wedstrijden achterstand op Villa, dus het gat kan verkleind worden tot tien punten.

Kwalificatie voor het miljardenbal lijkt dus ver weg voor de club uit Manchester. ESPN meldt nu dat Ten Hag zelf ook flink geraakt wordt als The Red Devils volgend seizoen geen Champions League spelen: dan zou de Nederlandse trainer maar liefst 25% van zijn salaris moeten inleveren.

Salaris Erik ten Hag

Volgens het Engelse Mirror verdient Ten Hag 9 miljoen pond per jaar bij Manchester United. Dat is omgerekend zo'n 10,5 miljoen euro. Wanneer de club volgend seizoen niet actief is in de Champions League, gaat hier dus een kwart vanaf: dat is meer dan 2,5 miljoen euro die de Nederlander dan misloopt.

Het is overigens maar de vraag of het daadwerkelijk zo ver komt. Ten Hag staat al geruime tijd zwaar onder druk in Engeland en een einde van de samenwerking komende zomer hangt in de licht. De nieuwe eigenaar van Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, zou al bezig aan het onderzoeken zijn wie de nieuwe trainer van de club moet worden.