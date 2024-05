Real Madrid-keeper Andriy Lunin keept ook return tegen Bayern München

Andriy Lunin gaat ook de tweede halvefinalewedstrijd tegen Bayern München keepen. Dat bevestigde Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti dinsdag op de persconferentie. Woensdag hoopt Real ten koste van Bayern de finale van de Champions League te behalen.

Het prachtige duel in München eindigde vorige week in 2-2. Lunin stond toen onder de lat, omdat Thibaut Courtois net weer fit was. Daarnaast kreeg de Oekraïner ook de voorkeur boven Kepa Arrizabalaga. Ondanks dat Courtois nu weer helemaal fit is én afgelopen weekend keepte in La Liga, houdt Ancelotti in de Champions League toch vast aan Lunin.

De 25-jarige international van Oekraïne speelde dit seizoen iets meer dan de helft van alle wedstrijden van Real Madrid. Mede door blessures van de andere goalies van De Koninklijke. Zeker na zijn optreden tegen Manchester City werd Lunin enorm geroemd. Nadat de eerste kwartfinalewedstrijd in 3-3 was geëindigd, zorgde Lunin er persoonlijk voor dat Real Madrid in de return de nul hield: 1-0.

Spaanse media jubelen na winst Real Madrid op Manchester City: 'Levenslang contract voor Andriy Lunin' Bij de loting wist iedereen het eigenlijk al: Manchester City - Real Madrid wordt spektakel. In beide kwartfinales zagen we vuurwerk, typerend afgesloten met penalty's om de winnaar te bepalen. In Spanje waren ze euforisch na de winst, terwijl de focus in Engeland juist lag op de ontkroning van de kampioen van vorig jaar.

Selectie van Real Madrid

Real Madrid maakte ook de wedstrijdselectie bekend voor het duel met Bayern München. Op David Alaba na ontbreken er geen grote sterren voor het duel in de Spaanse hoofdstad. De Oostenrijkse verdediger kampt met een knieblessure.

Afgelopen weekend speelden Joselu, Arda Güler, Dani Ceballos en Fran Garcia bij Real Madrid, maar de verwachting is dat zij tegen Bayern weer plaatsmaken voor de toppers. Ferland Mendy, Vinicius Junior, Jude Bellingham en Rodrygo zullen ongetwijfeld weer vanaf de aftrap beginnen. Ook Luka Modric moet weer vrezen voor zijn plek: Ancelotti kiest in de Champions League vaak voor meer power op het middenveld, in de naam van Federico Valverde of Aurelien Tchouameni.