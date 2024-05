TV-gids: op deze zender kijk je naar de return tussen PSG en Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain hoopt dinsdagavond een 1-0 achterstand weg te werken tegen Borussia Dortmund, om zo alsnog de finale van de Champions League te bereiken. Lees hier op welke zender je naar de halvefinalewedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund kijkt.

Vorige week woensdag eindigde het heenduel in de halve finale van de Champions League in een nipte overwinning voor Borussia Dortmund. Niclas Füllkrug maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Toch zien veel mensen PSG nog altijd als favoriet om de finale te halen.

De Parijzenaren zullen in ieder geval uitgerust aan de aftrap verschijnen, want zij hoefden afgelopen weekend niet in actie te komen in de Ligue 1. Dat was voor Borussia Dortmund wel anders, maar met een flink gewijzigde opstelling liep het alsnog over FC Augsburg heen: 5-1. Ook Donyell Malen scoorde.

Zender PSG - Borussia Dortmund

De wedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund wordt uitgezonden op twee zenders. De voorbeschouwing bij RTL 7 begint om 19:55 uur, de wedstrijd zelf wordt om 21:00 uur afgetrapt. Ook op Ziggo Sport is de wedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund te zien en op die zender begint de voorbeschouwing om 20:30 uur.

Wie haalt de CL-finale? Vermoedelijke opstellingen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund strijden dinsdagavond om een plek in de Champions League-finale. Het duel in Duitsland eindigde in 1-0 voor de thuisploeg. Nu is het aan de Fransen om dit weg te poetsen.

Vermoedelijke opstellingen

Ondanks zijn doelpunt is het de verwachting dat Malen weer naar de bank verkast. Er wordt waarschijnlijk wel een plek ingeruimd voor Ian Maatsen op de linksbackpositie bij Dortmund.

Ook bij PSG zien we weinig veranderingen ten opzichte van afgelopen week: alleen Lucas Hernandez - die in het heenduel geblesseerd raakte - wordt vervangen door Lucas Beraldo. De Braziliaanse verdediger viel destijds ook al in na de blessure van de Franse verdediger.