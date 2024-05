'Jutta kan een ploeg slopen': onbegrip over mogelijke transfer Leerdam naar Team IKO

Chris Woerts en Jaap Stalenburg weten het zeker: Jutta Leerdam gaat deze week nog een contract tekenen bij Team IKO. Momenteel is Joy Beune het grote uithangbord van de ploeg, maar zij moet dus mogelijk haar plek gaan delen met Leerdam.

Maandag verklapten Woerts en Stalenburg in een sneak peek van hun podcast SportClash al dat Leerdam naar Team IKO gaat en dat de deal ergens deze week moet rondkomen. Meerdere bronnen rondom Team IKO meldden aan Sportnieuws.nl dat het nog lang niet zover is.

Woerts snapt de keuze van Team IKO ook niet om Leerdam binnen te halen. "Joy is ook mediageniek en fotogeniek. Wel minder volgers op sociale media dan Jutta, maar zij is de vedette van IKO. En zij moet dadelijk de bekendheid en uitstraling van Jutta zien te weerstaan. En Jutta, we weten het allemaal, is geen teamspeler."

Stalenburg antwoordde daarop in de podcast: "Jutta kan een ploeg slopen. Begrijp jij dan de afweging van Martin en Erwin ten Hove (teambazen van Team IKO, red.), die zeggen van: Joh, met Jutta erbij krijgen we misschien wel een nieuwe, grote sponsor vanwege de aantrekkelijkheid?"

"Nee, daar snap ik helemaal niks van", zegt Woerts stellig. "Zij is een one day wonder. Ze kan alleen winnen op de 1000 meter bij de Olympische Spelen. En verder heeft ze veel te veel dingen aan haar hoofd die niks met schaatsen te maken hebben."

Jutta Leerdam is er klaar mee

Leerdam zelf heeft het ondertussen wel gehad met 'mannen van vijftig plus' die een mening over haar hebben. Eerder sprak zij in een TikTok-video over 'die willekeurige Nederlandse mannen van 50 plus, die samenkomen onder elke Facebook-post over mij en kritiek leveren, terwijl ze zitten te snacken op de bank' en stelde dat die maar eens 'rustig aan' moeten doen.

Joy Beune

Beune sprak ongeveer een maand geleden met Schaatsteam Jumbo, bevestigde de ploeg aan deze site. De twee sportfanaten zeiden zelf dat Beune een aanbieding van Jumbo had afgewezen.

