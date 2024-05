Giro d'Italia, etappe 7 | Weet Tadej Pogacar specialist Filippo Ganna te verslaan in tijdrit?

In de zevende etappe van de Ronde van Italië leggen de renners een individuele tijdrit af van 40,6 kilometer. Voor de klassementsmannen wacht een cruciale dag waar ze zich niet kunnen verschuilen. Het wordt man tegen man, in een strijd tegen de klok. Pogacar hoopt de concurrentie een nieuwe dreun uit te kunnen delen. Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De zesde etappe stond in het teken van de gravelstroken van Toscane, wat wederom prachtige beelden opleverden. Na de sensationele overwinning van Pelayo Sanchez vervolgt het peloton de route met een strijd tegen de klok van Foligno naar Perugia. Vrijdag volgt de eerste van de in totaal twee tijdritten van deze Giro d'Italia, die in totaal 71,8 kilometer aan tijdritkilometers telt.

Het parcours | Foligno > Perugia (ITT 40,6 km)

Het profiel van de individuele tijdrit is duidelijk verdeeld in twee delen. Het eerste gedeelte van 34 kilometer is vlak en over het algemeen niet-technisch, wat betekent dat de hardrijders daar veel tijd kunnen winnen. Daarna volgt de resterende 6,6 kilometer die meer geschikt zijn voor de klimmers.

Vanaf dat punt begint een steil muurtje van 1,3 kilometer aan een gemiddelde van 10,7 procent. Eenmaal boven is er geen tijd om te rusten, doordat het tot aan de finish omhoog blijft lopen. Zo zit er bijvoorbeeld 2,1 kilometer voor de finish nog een strook van 11%.

Profiel van de zevende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Het eerste tussentijdmeetpunt ligt na 18,6 kilometer. Vervolgens wordt na 34 kilometer de volgende tijdsmeeting gedaan aan de voet van het steile muurtje, op 6,6 kilometer van de streep.

De kanshebbers

De twee totaal verschillende gedeelten zorgen voor een zeer interessant parcours. Zowel de pure specialisten in de tijdrit als de klimmers kunnen zich in deze strijd tegen de klok onderscheiden. Het wordt een uitdaging voor de renners om de tijdrit zo in te delen dat je op het vlakke gedeelte voldoende snelheid opbouwt en toch genoeg kracht overhoudt voor het lastige muurtje in de finale. De verhoudingen tussen de klassementsrenners gaan vandaag duidelijk worden.

De man in de roze trui, Tadej Pogacar, is opnieuw de grote favoriet. De Sloveen is deze Giro nog niet tot het gaatje gegaan, en lijkt zich volledig te hebben gericht op deze cruciale tijdrit. Na afloop van iedere etappe is Pogacar steeds aan het uitrijden op een tijdritfiets, en dat doet hij natuurlijk niet zomaar. Voor hem is het de ideale kans om zijn concurrenten op flinke achterstand te zetten. Pogi heeft van alle klassementsrenners de beste tijdrit in de benen en krijgt met de klimmende finale een parcours dat voor hem op het lijf geschreven is.

Iemand die Pogacar al vaker heeft verslagen in de chrono is Filippo Ganna. De Italiaans kampioen tijdrijden heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een etappeoverwinning in deze eerste tijdrit. Opvallend genoeg hield de specialist van INEOS Grenadiers zich donderdag tijdens de gravelrit rustig. Ganna deed dit uiteraard om de benen te sparen voor vandaag. Die zal hij ook nodig hebben om de Sloveen te kunnen verslaan. Op het vlakke gedeelte moet Ganna een voorsprong opbouwen die hij nodig heeft voor de slotklim, waar hij met zijn bouw in het nadeel is.

Filippo Ganna heeft als tweevoudig wereldkampioen tijdrijden zijn zinnen gezet op de zevende etappe van deze Giro © Getty Images

Ploeggenoot bij INEOS Grenadiers Geraint Thomas kent een uitstekend begin van deze Giro. De 37-jarige Brit rijdt in goede vorm rond en toont zich als de grootste uitdager van Pogacar in de strijd om het roze. Thomas klimt zeer sterk en het is bekend dat hij goed overweg kan met de tijdritfiets. Toch lijkt de ervaren renner zijn meerdere te moeten erkennen in de twee eerder genoemde mannen.

Namens INEOS rijden er vandaag nog twee outsiders voor de etappezege: Magnus Sheffield en de Nederlandse Thymen Arensman. Vooral de 22-jarige Amerikaan heeft dit seizoen aangetoond een goede stap te hebben gezet in de tijdrit, en dus zou hij zomaar eens kunnen verrassen. Van Arensman mag normaal gesproken iets worden verwacht in de tijdrit, maar de echte vorm is er nog niet. Toch lijkt hij de laatste dagen groeiende, zo liet hij donderdag zien met een goede kopbeurt in de gravelrit.

Tot slot benoemen we Antonio Tiberi. De Italiaan van Bahrain-Victorious staat op enige achterstand in het algemeen klassement door materiaalpech in de tweede etappe, en dus moet hij in de achtervolging. In deze eerste tijdrit kan hij beginnen om de achterstand op zijn concurrenten te verkleinen. Tiberi werd namelijk bij de junioren wereldkampioen in deze discipline, waardoor er rekening dient te worden gehouden met de jonge renner.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar

** Filippo Ganna, Geraint Thomas

* Magnus Sheffield, Thymen Arensman, Antonio Tiberi

Algemeen klassement voor etappe 7

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 23:20:52 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +0:46 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +0:47 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +0:55 Einer Rubio Movistar Team +0:56 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +1:07 Juan Pedro López Lidl - Trek +1:11 Jan Hirt Soudal Quick-Step +1:13 Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team +1:26 Esteban Chaves EF Education - EasyPost zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +4:09

