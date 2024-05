FC Groningen en Roda JC op randje van promotie naar Eredivisie: 'Volendam, Almere en Excelsior mogen niet in hun schaduw staan'

Komende vrijdag staat er een kraker van jewelste op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. De winnaar van het duel tussen FC Groningen en Roda JC speelt komend seizoen op het hoogste niveau: de Eredivisie. Oud-speler Mark-Jan Fledderus en oud-directeur Hans Nijland durven er geen voorspelling aan te hangen. Mister FC Groningen Jan van Dijk weet het zeker: Groningen promoveert.

Mark-Jan Fledderus speelde voor beide ploegen en volgt zijn oude werkgevers nog op de voet. In Limburg speelde hij drie seizoenen, terwijl hij vier seizoenen bij FC Groningen voetbalde. Van 2019 tot 2023 was hij ook nog eens werkzaam als technisch manager bij De Trots van het Noorden. Bij een gelijkspel of winst van Roda JC promoveren de Limburgers. Bij een overwinning van Groningen promoveren zij naar de Eredivisie.

Fledderus kijkt uit naar het treffen. "Dat directe promotie met zo'n ontknoping beslist wordt, dat maakt het voetbal zó mooi. Natuurlijk is het zuur en vervelend voor de supporters van Roda JC dat ze er al dachten te zijn, maar dit is wel heel erg mooi voor de sport. Dit zijn de allermooiste momenten om onderdeel van voetbal te zijn", zei Fledderus in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Mark-Jan Fledderus vindt nieuwe uitdaging in het buitenland: 'Een mooie club' Mark-Jan Fledderus heeft vrij snel na zijn vertrek bij de Eredivisie CV een nieuwe club gevonden. In gesprek met Sportnieuws.nl bevestigde hij dat hij een baan heeft gevonden in het buitenland. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en Roda JC wil nog niet loslaten om welke club het gaat.

Afwezig bij belangrijkste wedstrijd van de eeuw

Hans Nijland was 23 jaar algemeen directeur bij FC Groningen, maar bij misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de eeuw kan hij niet aanwezig zijn. "Het doet heel veel pijn om er niet bij te zijn. Ik wilde nog wel met de speedboot op en neer gaan van Ameland naar Groningen, maar dat doen we toch maar niet", begon Nijland zijn verhaal.

"Dit gaat niet meer mis voor FC Groningen", aldus Mister FC Groningen en voormalig Roda JC-trainer, Jan van Dijk.

Spektakelstuk van jewelste gegarandeerd

Jan van Dijk, oud-trainer van FC Groningen en Roda JC, weet zeker dat het een spektakelstuk van jewelste wordt tussen FC Groningen en Roda JC. Na de zeperd van vorige week (1-1 tegen Telstar) wil de ploeg van Dick Lukkien zich hoe dan ook revancheren. In combinatie met het uitverkochte stadion kan het volgens Van Dijk niet anders dan dat de noordelingen er met de winst vandoor gaan. "Ik ken de mensen in Groningen en weet dat dit niet misgaat. Ze hebben het thuisvoordeel, een betere selectie en ze komen van heel ver. Ze verdienen heel veel waardering en trekken uiteindelijk ook aan het langste eind. Voor mijn gevoel kan het niet meer mis", aldus Van Dijk.

Jan van Dijk, Mister FC Groningen, verwacht dat 'zijn' Groningen promoveert. ©Pro Shots.

Als het aan Fledderus ligt, is het nog niet zo zeker dat Groningen aan het langste eind trekt. "Het ontloopt elkaar heel erg weinig. Het wordt in ieder geval een wedstrijd waar de stress en spanning de overhand zullen hebben. Het publiek zal hoe dan ook voor een heksenketel zorgen, maar het is niet voor niets dat Roda al het hele seizoen op de eerste of tweede plek staat. Het wordt sowieso een knotsgekke ontknoping."

Kampioenschap in de KKD

Willem II leek mijlenver boven Roda en Groningen te eindigen, maar liet in de laatste weken ook de nodige punten liggen. Daarom is Roda JC nog altijd in de race voor het kampioenschap. De ploeg van Bas Sibum staat slechts één punt achter op koploper Willem II. Fledderus vindt het jammer dat zijn oude club dure punten liet liggen tegen de beloften van Ajax en FC Utrecht. "Dat is doodzonde, want anders had je gewoon boven Willem II gestaan. Nu hebben ze het in eigen hand", zei Fledderus, die vertrouwen heeft in zijn oud-teamgenoot Sibum.

Fledderus speelde bij Heracles Almelo samen met Roda JC-trainer Bas Sibum. ©Pro Shots.

Sibum en Fledderus speelden zes jaar samen in de jeugd van Emmen en kwamen elkaar vervolgens tegen bij Heracles Almelo. Laatstgenoemde is onder de indruk van de prestaties van zijn voormalig teamgenoot. "Het is ontzettend knap wat hij heeft neergezet bij Roda. Je ziet dat hij een gedreven en heel slimme jongen is. Als ik kijk naar hoe hij was als speler verbaasd het me niet, maar het is wel heel erg mooi om te zien hoe hij Roda JC laat voetballen."

"Clubs als Almere City, Volendam en Excelsior mogen niet in de schaduw van FC Groningen staan", aldus Jan van Dijk.

'Groningen en Roda horen in de Eredivisie'

Groningen-supporters creëren échte Eredivisie-sfeer in Keuken Kampioen Divisie. ©Pro Shots.

Welke ploeg ook aan het langste eind trekt: het zijn Eredivisie-waardige ploegen. Althans, zo luidt de mening van Mister FC Groningen. Van Dijk denkt dat 'zijn' Groningen uiteindelijk wint, maar vindt dat beide ploegen in de Eredivisie thuishoren. "Roda en FC Groningen zijn vergelijkbare clubs. Clubs als Almere City, Excelsior en Volendam mogen niet in de schaduw staan. Kijk maar naar de supportersschare, begroting en tal van andere zaken. Ze horen in de Eredivisie."

Voormalig directeur van FC Groningen, Nijland, is het eens met Van Dijk. Volgens hem is de selectie van Groningen kwalitatief gezien het beste van de Keuken Kampioen Divisie. "Als ze aan het begin van de competitie het niet zo hadden laten liggen, waren ze op een straatlengte kampioen geworden. Ze blijven tot de laatste snik gaan en lijken wat dat betreft soms wel Duitsers. Het is geen toeval dat ze tegen Telstar alsnog de gelijkmaker maakten", zei Nijland.

Hunkering naar de Eredivisie

Roda JC is het inmiddels gewend om te spelen in de Keuken Kampioen Divisie, maar bij FC Groningen hunkeren ze naar de Eredivisie en een prijs. De bekerwinst in 2015 op PEC Zwolle zorgde voor dezelfde gevoelens. "De belangen zijn gigantisch en de hunkering naar de Eredivisie is enorm. Alleen al financieel en economisch gezien is het belang enorm, zowel voor Roda als voor Groningen."

Nijland heeft vertrouwen in een goede afloop. "Groningen is thuis bijna niet te verslaan. En ze zijn dan misschien wel de beste ploeg van de KKD, maar ze moeten morgen de beste zijn. Ik hoop en ga ervan uit dat Groningen het gaat redden", aldus Nijland.