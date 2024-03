FC Barcelona verzaakt Girona te passeren en verliest ook nog eens Frenkie de Jong en Pedri

FC Barcelona heeft een rampzalige zondag gehad in San Mamés. Bij Athletic Bilbao (0-0) kon Barça niet optimaal profiteren van het eerdere verlies van Girona en zag het sterspelers Frenkie de Jong en Pedri ook nog eens geblesseerd uitvallen.

Barcelona profiteert niet van het gelijkspel van koploper Real Madrid een dag eerder bij Valencia (2-2). Het kon zich slecht troosten met het inlopen van één punt op de nummer 3 van LaLiga Girona. Die andere club uit Catalonië verloor eerder zondag met 1-0 verloor bij Real Mallorca. Barcelona heeft 58 punten, Girona 59. Real gaat ruim aan de leiding met 66 punten.

De eerste helft in Bilbao was er vooral een van dieptepunten. De Jong moest in de 26e minuut naar de kant omdat zijn rechterenkel was dubbelgeklapt na een duel met Unai Gómez. De Nederlandse international moest met een wagentje van het veld worden gebracht. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

Nog voor de rust zag coach Xavi ook de vaker geblesseerde Pedri uitvallen. João Cancelo had daarvoor geprobeerd van afstand de doelman van Athletic te verrassen, maar verdediger Yeray Álvarez voorkwam een treffer. In de tweede helft konden beide ploegen geen vuist maken en waren er nauwelijks meer kansen.