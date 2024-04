FC Emmen ontslaat hoofdtrainer Fred Grim na pijnlijke nederlaag

Fred Grim is per direct ontslagen als trainer van FC Emmen. Dat meldt de club via de eigen website. Het doek voor de oud-keeper valt na de 3-2 nederlaag maandagavond bij Jong AZ.

FC Emmen deelt op de eigen website dat de club per direct afscheid neemt van Grim. Tegelijkertijd wordt zijn assistent-trainer, Erwin van Breugel, op non-actief gesteld. De club laat weten dat assistent-trainer Marc Hegeman voorlopig de taken gaat overnemen.

Algemeen directeur Rinse Bleeker laat weten op de eigen website dat het besluit voortkomt uit de evaluatie van de afgelopen weken. "Er was onvoldoende draagvlak en vertrouwen binnen de club in het behalen van de doelstelling, namelijk plaatsing voor de play-offs. De komende wedstrijden zijn ontzettend belangrijk om die doelstelling te behalen en dat willen we met deze ingreep gaan bereiken", aldus Bleeker.

Fred Grim en Erwin van Breugel zijn per direct op non-actief gesteld.#HIERKOMIKWEG — FC Emmen (@FC_Emmen) April 9, 2024

Teleurstellende samenwerking

De oud-doelman werd afgelopen seizoen aangesteld bij Emmen, nadat de club was gedegradeerd uit de Eredivisie. Daar volgde hij Dick Lukkien op, die na zeven jaar bij FC Emmen naar FC Groningen vertrok. Grim kon met Emmen dit seizoen niet overtuigen, waardoor deelname aan de play-offs voor promotie nog niet is vastgesteld. Na de nederlaag in Alkmaar van afgelopen maandag staat de club op een teleurstellende twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Met nog vijf wedstrijden te spelen wordt deelname aan de play-offs een lastig verhaal.

De 58-jarige Amsterdammer was in Drenthe bezig aan zijn vijfde klus als hoofdtrainer. Grim begon zijn trainersloopbaan bij Almere City en kreeg later Jong Oranje, RKC Waalwijk en Willem II onder zijn hoede. Bovendien was hij voor een korte periode interim- en assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal.