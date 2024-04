Speciaal shirt van FC Emmen voor bezoek Koning Willem-Alexander is al bijna uitverkocht

Koning Willem-Alexander viert op 27 april zijn 57e verjaardag in Emmen. De plaatselijke profclub, FC Emmen, heeft voor die gelegenheid een apart tenue laten ontwerpen. Althans: niet voor 27 april, maar voor de thuiswedstrijd van 12 april tegen MVV.

Uiteraard is de hoofdkleur van het shirt oranje. De Koning is tenslotte ook de Prins van Oranje-Nassau. Het normale rood-wit moet even wijken voor de vorst. Daarnaast zijn er blauwe accenten en elementen die verwijzen naar objecten en plekken in Emmen. Volgens de club is het nu al een succes: bijna alle shirts zijn al verkocht.

27 april: Koningsdag

Rondom de wedstrijd zijn er andere acties ter ere van Koningsdag. Zo doen er kinderen mee aan de Koningsspelen, is de oranje vlag zichtbaar rond het stadion en enkele fanartikelen worden in een speciale oplage (oranjekleurig!) aangeboden.