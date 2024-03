FC Groningen hoopt zich na Emmen-uit eindelijk de periodekampioen te noemen

De derde periode in de Keuken Kampioen Divisie is ten einde. Toch is er nog geen winnaar bekend. FC Groningen staat eerste in het periodeklassement met 22 punten, maar mag zich nog geen kampioen noemen.

De reden daarvoor is dat Groningen nog een wedstrijd in te halen heeft. Op 1 april speelt de club nog tegen FC Emmen. Die wedstrijd begint om 14:30 uur en wordt uitgezonden op ESPN.

De derde periodetitel kan Groningen bijna niet meer ontgaan, ondanks een gelijke stand in punten met FC Dordrecht in het periodeklassement. Het verschil in doelsaldo is groot. Groningen staat op een doelsaldo van +16 tegenover +3 voor Dordrecht. Dit betekent dat het inhaalduel met FC Emmen door Groningen verloren zou moeten worden met minimaal 13 doelpunten verschil. Alleen dan geeft de club de periodetitel nog uit handen.

FC Groningen hoopt de wedstrijd sowieso te winnen, om zo mee te blijven doen om de tweede plek in de KKD. Die positie geeft recht op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Momenteel staat Groningen één punt achter op Roda JC. Beide ploegen hebben 31 (van de 38) wedstrijden gespeeld.