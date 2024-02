FC Porto verslaat Arsenal dankzij wereldgoal Galeno en uitblinkende Ajax-huurling

FC Porto heeft Arsenal een klap uitgedeeld in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. De Portugezen (vooral Brazilianen) waren beter en het was wachten op een doelpunt. Trainer Sérgio Conçeiçao zag zijn zoon wel uitblinken, maar geen doelpunt maken. Dat deed Galeno wel op fantastische wijze in de slotminuut: 1-0.

FC Porto kent een slecht seizoen in Primeira Liga waar de club een grote achterstand heeft op de grote concurrenten uit de hoofdstad: Benfica en Sporting. In de Champions League gaat het voor de wind. Met 12 punten uit 6 wedstrijden hield de club Shakhtar Donetsk van trainer Mariano Pusic en FC Antwerp van Mark van Bommel onder zich. Arsenal werd groepswinnaar van de poule van PSV.

Underdog FC Porto startte verrassend goed in Estádio do Dragão. Serdar Gözübüyük moest al vroeg ingrijpen door een gele kaart te trekken voor Declan Rice. De Nederlandse scheidsrechter zag hoe de thuisploeg de overhand nam en de grootste kansen kreeg in de verder gezapige eerste helft. Arsenal leek met de rem op te spelen. Gelukkig probeerde Porto er nog wat van te maken

Braziliaanse ster Galeno ramt op de paal

Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, kort maar krachtig Galeno, toonde zich andermaal de beste speler aan Porto-zijde. De Braziliaanse aanvallende middenvelder is met zijn doelpunten en assists van grote waarde voor Porto in zowel de Champions League als de Primeira Liga. Hij liet Arsenal schrikken toen hij in de zestien verwoestend uithaalde en de paal bijna brak. Zelfs in de rappe rebound kreeg hij een voet erachter, maar vloog de bal naast.

Schoten van Nico en Evanilson troffen ook niet doel, waardoor de vijftigduizend Portugezen toch met een enigszins vervelend gevoel pauze namen. Arsenal stelde daar helemaal niets tegenover.

Ajax-huurling Conceição blinkt uit bij Porto

Arsenal nam na de rust wat meer het initiatief en dat leidde tot kleine kansjes. In de counter was Porto echter heel gevaarlijk. Wat vooral opviel was dat Francisco Conceição zeer dreigend was.

De rechtsbuiten, die in het huidige Ajax zeker niet had misstaan, dribbelde lekker met de bal en dat bij zijn basisdebuut in de Champions League. De zoon van de trainer, Sérgio Conceição is eindverantwoordelijke in Dragão, kreeg wel geel van Gözübüyük voor opzichtig vasthouden.

De rappe Ajax-huurling Francisco Conçeicão was zeer dreigend bij zijn basisdebuut in de Champions League.

Gözübüyük deelt gele kaarten uit

Chico Conçeicão, zoals hij ook wordt genoemd, bleef een lastpak en speelde Jakub Kiwior van Arsenal door de benen. Die kon uit frustratie zijn handen niet thuishouden en greep de kleine rappe rechtsbuiten vast: geel. Gözübüyük had de smaak te pakken want hij deelde binnen 10 minuten vier gele kaarten uit. Ook Kai Havertz en Nico gingen op de bon.

De gele kaarten-storm ging weer even liggen en de wedstrijd ontwikkelde zich ook weer tot een mild zomerbriesje. Bij een sporadische uitbraak veerde Dragão even op. Zo kreeg Evanilson een opgelegde kans in het strafschopgebied, maar ook hij schoot naast. Arsenal moest het vooral van corners hebben, maar ook Rice en Bukayo Saka konden daar weinig mee. Ook in de slotfase leek een doelpunt er niet in te zitten. Tot een briljant moment van Galeno, die met veel gevoel binnenschoot en Dragão in vuur en vlam zette.