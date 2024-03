FC Utrecht zet NEC weer met beide benen op de grond

In een duel dat zeker voor FC Volendam in het teken stond van de overleden Ramon Visser, heeft AZ een simpele zege geboekt. De ploeg van trainer Maarten Martens won aan de Dijk met 0-4. Vangelis Pavlidis had afstand kunnen nemen op de topscorerslijst, maar had zijn vizier bepaald niet op scherp staan.