Fenerbahçe-voorzitter onthult miljoenensalaris van nieuwe trainer José Mourinho

Voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe heeft een boekje opengedaan over de onderhandelingen met José Mourinho. De 61-jarige Portugees werd afgelopen zondag aangekondigd als nieuwe trainer van de Turkse club. Maar hij had ook andere opties.

"Mourinho heeft met andere clubs gesproken", vertelt Koç woensdag aan Sports Digitale. "Ook Besiktas heeft contact met hem opgenomen. Maar wij waren eerder." Bovendien onthult de voorzitter dat Fener meer geld kon bieden.

Miljoenensalaris

"We hebben ook een beter aanbod gedaan dan Besiktas. Daar was Mourinho van onder de indruk. We geven hem en zijn staf jaarlijks twaalf miljoen euro."

Mourinho werd in januari van dit jaar werd ontslagen bij AS Roma. de geruchten gingen al langer dat hij naar Fenerbahçe wilde. De club uit Istanbul was op zoek naar een opvolger voor İsmail Kartal, die zijn ploeg niet naar de landstitel heeft geleid. Fener eindigde als tweede in de Turkse competitie, achter kampioen en rivaal Galatasaray.

Oude bekende

Bij zijn nieuwe club komt Mourinho een oude bekende tegen, namelijk Sebastian Szymanski. De Pool speelde een jaar op huurbasis bij Feyenoord toen Mourinho nog de trainer was van AS Roma. In de kwartfinales waren de Romeinen na verlenging te sterk voor Szymanski en Feyenoord. Verder spelen ook oud-Ajacied Dusan Tadic en (halve) Nederlanders Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu bij de Turkse club.