Volgend hoofdstuk in rumoerig seizoen Jayden Oosterwolde: linksback scheurt meniscus af

Slecht nieuws voor Jayden Oosterwolde. De linksback van Fenerbahce speelde donderdagavond uit tegen Olympiakos, maar haalde de rust niet. Een dag later brengt de Turkse club naar buiten dat de Nederlander zijn meniscus heeft gescheurd.

Fener stond al met 2-0 achter in Griekenland, toen het misging voor Oosterwolde. De linksback scheurde zijn meniscus af en moest vervangen worden door oud-Eredivisionist Ferdi Kadioglu. Turkse media verwachten dat de blessure einde seizoen betekent voor Oosterwolde.

Kopschoppen

De blessure van Oosterwolde is een volgend hoofdstuk in het bewogen seizoen dat hij meemaakt in Istanbul. Tijdens een wedstrijd tegen Trabzanspor ging het helemaal mis en kwamen er boze fans het veld op om ruzie te zoeken met de spelers van Fenerbahce. Daarbij liet ook Oosterwolde zich gaan.

Oosterwolde kwam later terug op het incident en stelde de fan niet tegen zijn hoofd te hebben geschopt. Verder liet hij weten dat hij het niet eens is met de schorsingen die spelers van Fenerbahce krijgen na aanleiding van de rellen.

Seizoen Fenerbahce

Fenerbahce kent een gedenkwaardig seizoen. De Turkse topclub speelt nog me om winst in de Europa League en de Turkse competitie, maar dat is niet waar het in Istanbul over gaat. De rellen zijn volgens de club representatief hoe men in Turkije tegen Fenerbahce is. Zo besloot de club om de Super Cup te boycotten, door alleen maar jongelingen op te stellen en vervolgens na een tegentreffer gelijk van het veld te lopen.