José Mourinho officieel naar Fenerbahçe: 'Morgen begint onze gezamenlijke reis'

Fenerbahçe heeft de komst van José Mourinho als nieuwe hoofdtrainer bevestigd. Het is de elfde club in de carrière van de 61-jarige oefenmeester. De duur van het contract is nog niet bekend.

De 61-jarige Portugese oefenmeester groet de fans van de Turkse club op X. "Ik zie jullie morgen. Dan begint onze gezamenlijke reis."

'José Mourinho gaat aan de slag bij topclub in Turkije' José Mourinho heeft een nieuwe club gevonden na zijn ontslag bij AS Roma begin 2024. Volgens transferkenners Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano tekent 'The Special One' binnenkort een tweejarige deal bij Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Turkse Süper Lig.

Mourinho werd in januari van dit jaar werd ontslagen bij AS Roma. de geruchten gingen al langer dat hij naar Fenerbahçe wilde. De club uit Istanbul is op zoek naar een opvolger voor İsmail Kartal, die zijn ploeg niet naar de landstitel heeft geleid. Fener eindigde als tweede in de Turkse competitie, achter kampioen en rivaal Galatasaray.

Bij Fener komt Mourinho een oude bekende tegen, namelijk Sebastian Szymanski. De Pool speelde een jaar op huurbasis bij Feyenoord toen Mourinho nog de trainer was van AS Roma. In de kwartfinales de Romeinen na verlenging te sterk voor Szymanski en Feyenoord. Verder spelen ook oud-Ajacied Dusan Tadic en (halve) Nederlanders Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu onder contract.

Mourinho begint in de Turkse Süper Lig aan zijn elfde klus als hoofdtrainer. De 61-jarige Portugees was achtereenvolgens werkzaam bij Benfica, União Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma. Turkije wordt zijn vijfde land waar hij werkzaam is.