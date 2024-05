Fiorentina wint nipt van tiental Club Brugge in Conference League, Olympiakos op drempel finale na hattrick Ayoub El Kaabi

De Conference League nadert de ontknoping. Donderdagavond stonden de eerste halve finales op het programma, met verrassende uitslagen. Zo verloor Club Brugge met tien spelers nipt bij Fiorentina (3-2) en won Olympiakos verrassend met 4-2 op bezoek bij Aston Villa, de nummer 4 van de Premier League.

Voor Fiorentina was het de tweede halve finale op rij van de Conference League. De club uit Florence verloor vorig jaar in de eindstrijd van West Ham United. Dit jaar aast het op revanche, maar dan moet het wel voorbij Club Brugge. De wedstrijd in het eigen Stadio Artemio Franchi begon goed, met een vroege 1-0 van Riccardo Sottil. Lang konden ze niet van de voorsprong genieten, want Hans Vanacken benutte op het kwartier een penalty: 1-1.

Het was Fiorentina dat met een voorsprong ging rusten. Ervaren rot Andrea Belotti zette de 2-1 op het scorebord. De spits nam een mislukte omhaal van een teamgenoot aan, draaide weg en schoot hard met links raak.

Na rust maakte Igor Thiago er 2-2 van. De spits die in de zomer voor tientallen miljoenen naar Brentford vertrekt, liet zien klasse zien. Even daarvoor pakte Raphael Onyedika een domme rode kaart namens Club Brugge. Dat kwam de Belgen uiteindelijk duur te staan. In de blessuretijd werd de Italiaanse druk te veel. Invaller M'Bala Nzola raakte eerst de paal, maar schoot daarna hard binnen: 3-2. Dus gaan Fiorentina met een goed gevoel naar het Jan Breydelstadion.

Hattrickheld Ayoub El Kaabi

Ook in Birmingham regende het treffers. De eerste ging niet door, de tweede wel. De goal van Leon Bailey van Aston Villa werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat leek ook bij de 0-1 van Ayoub El Kaabi het geval, maar na een VAR-check bleek het toch een geldig doelpunt. Een verrassende voorsprong voor de bezoekers uit Griekenland, die niet veel later werd verdubbeld door diezelfde El Kaabi.

Ollie Watkins bracht de spanning terug op Villa Park. De veel scorende spits maakte er in de blessuretijd van de eerste helft 1-2 van. Moussa Diaby bracht de thuisploeg vrij snel na rust op gelijke hoogte. Maar daar was El Kaabi weer. Hij mocht een penalty nemen na hands van Douglas Luiz. El Kaabi faalde niet en voltooide zijn hattrick. Tien minuten daarna maakte Santiago Hezze er zelfs 2-4 van.

In de jacht op de aansluitingstreffer kon Douglas Luiz zijn fout nog goed maken. De Braziliaan mocht aanleggen vanaf elf meter, maar schoot via de paal naast. Daarom moet Villa flink aan de bak tijdens de return in Griekenland.

Returns

Club Brugge en Fiorentina spelen al op woensdag de return, die van Olympiakos - Villa is een dag later. De finale wordt op 29 mei gespeeld in het stadion van AEK Athene.