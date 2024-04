Fortuna Sittard tegenstander van Ajax Vrouwen in bekerfinale na ruime zege op Excelsior

Fortuna Sittard heeft woensdagavond met 5-0 van Excelsior gewonnen in de halve finale van de KNVB Beker. De Belgische ster Tessa Wullaert scoorde twee doelpunten én miste nog een penalty, maar iemand anders werd de vrouw van de wedstrijd.

De 31-jarige Wullaert scoort aan de lopende band voor Fortuna Sittard, dat haar twee seizoenen geleden overnam van RSC Anderlecht. Zij nam de eerste twee treffers voor haar rekening in Rotterdam, waarna Maria Gros er 3-0, 4-0 én 5-0 van maakte. Een prachtige dag voor de IJslandse.

Het was al een wonder dat Excelsior het tot de finale schopte, want de Rotterdammers staan met elf punten in negentien wedstrijden onderaan in de Azerion Eredivisie Vrouwen. Fortuna Sittard staat op de vierde plek, achter FC Twente, Ajax en PSV.

Feli Delacauw, die na een uur in het veld was gekomen, moest vrij snel daarna met een brancard het veld verlaten.

Finale van de beker voor vrouwen

De finale staat op 20 mei op het programma. Tegenstander in de finale is Ajax, dat dinsdagavond met 2-1 (na verlenging) van Feyenoord won.