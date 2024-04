Sherida Spitse stuurt Ajax Vrouwen langs aartsrivaal Feyenoord naar bekerfinale

Ajax Vrouwen hebben de Feyenoord Vrouwen verslagen en zijn finalist van de KNVB Beker. Er was een verlenging nodig, nadat het 1-1 stond na negentig minuten. In de verlenging werd Chasity Grant in de zestien naar de grond gewerkt en scoorde Sherida Spitse de penalty. Ajax speelt de finale tegen Excelsior of Fortuna. Feyenoord moet nog minimaal een jaar wachten op hun eerste bekerfinale.

De vorige editie van De Klassieker tussen Ajax Vrouwen en Feyenoord Vrouwen was een gemakkelijke overwinning voor Ajax: 4-0 werd het toen. Heel anders was dat in deze wedstrijd, die maar erg moeilijk op gang kwam. Ajax, dat in de eerdere fases won van FC Eindhoven (9-0) en van de jongere lichting (Jong Ajax, 5-1) won, was veel aan de bal, maar het duurde lang voor het gevaarlijk werd.

Goal Ajax Vrouwen

Toch kreeg Feyenoord de eerste grote kans via Esmee de Graaf. Zij dook ineens op in de zestien van Ajax en schoot gevaarlijk op goal. Daarna waren de beste kansen voor Ajax, Nadine Noordam kwam een aantal keer gevaarlijk voor de goal. Maar het was Tiny Hoekstra die de Ajax-supporters op De Toekomst liet juichen. Zij scoorde de 1-0, nadat een voorzet via de kluts voor haar voeten belandde. Ze had alle tijd en ruimte en schoot de bal langs Oliwia Szymczak.

© Pro Shots

Feyenoord schrok daardoor wel wakker en leek wat beter in de wedstrijd te komen, er kwamen wat meer kansjes voor de bezoekers uit Rotterdam. Toch ging Ajax de rust in met een voorsprong. Sherida Spitse en Noordam leidden de ploeg door de eerste helft heen met mooie passes en loopacties.

Feyenoord aan zet

Feyenoord moest meer druk gaan zetten in de tweede helft, op zoek naar de gelijkmaker. Een kwartier na rust had Feyenoord wat wissels doorgevoerd en zo kwam er meer dreiging. Met succes: invalster Noëlle van der Sluijs gaf een voorzet die doorschoot tot de tweede paal, daar stond Ella van Kerkhoven klaar om uit de draai binnen te schieten: 1-1 op De Toekomst. Onder leiding van de teruggekeerde Maxime Bennink werd Feyenoord alsmaar sterker deze wedstrijd.

© Pro Shots

Richting de slotfase van de reguliere negentig minuten gingen beide teams vol voor de aanval. Bennink bracht bij Feyenoord nieuwe spirit en aan de zijde van Ajax was Leuchter een paar keer goed in scoringspositie. Ze was net wat ongelukkig, waardoor een goal er voor Ajax niet in zat. In de vijf minuten blessuretijd die kwam, werd er ook niet gescoord: verlengen dus.

Strafschop in de verlenging

In de verlenging was Ajax veel in de zestien van Feyenoord te vinden. Chasity Grant was erg gevaarlijk en dat kwam Feyenoord duur te staan. Esmee de Graaf vergreep zich in de zestien en legde Grant neer. De bal ging op de stip en Sherida Spitse mocht aanleggen. Zij scoorde en stuurde Ajax daarmee naar de finale. Dat was ook te danken aan een geweldige redding van Van Eijk in de tweede helft van de verlenging. Esmee de Graaf schoot van dichtbij in de korte hoek, maar Van Eijk hield de bal op de lijn.

© Pro Shots

Finale KNVB Beker

Daarmee is de eerste finalist van de KNVB Beker bekend: Ajax. De tegenstander die zal woensdag 17 april bekend worden, de winnaar van Fortuna-Excelsior zal dan tegen Ajax gaan spelen. De finale wordt op maandag 20 mei gespeeld.