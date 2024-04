Ruzie met bondscoach kost Thibaut Courtois het EK: 'Ik wil geen pingpong spelen'

Thibaut Courtois is er in juni en juli niet bij tijdens het EK in Duitsland. De keeper van Real Madrid zal niet worden geselecteerd door bondscoach Domenico Tedesco, zo bevestigde de Duitse Italiaan. Courtois en Tedesco kunnen niet meer met elkaar door één deur nadat de keeper niet aangewezen werd als aanvoerder van de Belgische ploeg toen Kevin De Bruyne geblesseerd was.

Het ging vorig jaar juni mis toen De Bruyne er niet bij was tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tussen de Rode Duivels en Oostenrijk. Courtois dacht wel even aanvoerder te worden door de absentie van de middenvelder van Manchester City, maar Tedesco besliste anders. Hij koos voor Romelu Lukaku.

Heel vreemd is de afwezigheid van Courtois op het EK niet. Afgelopen december zei hij zelf al te bedanken voor de eindronde in Duitsland. Daar komt nu dus de beslissing van Tedesco bovenop. "Over dit onderwerp is alles al gezegd. Ik wil geen pingpong spelen", zei Tedesco in de Duitse media. "We concentreren ons op spelers die in goede vorm zijn."

Dit zijn de eerste EK-shirts met een bijzondere inspiratiebron voor België Adidas heeft donderdag in aanloop naar het EK de thuis- en uitshirts gepresenteerd van de zeven federaties waar het sportmerk mee samenwerkt: Duitsland, België, Italië, Spanje, Hongarije, Schotland en Wales.

Tedesco naar AC Milan?

Tedesco kreeg ook de vraag of hij Stefano Pioli zou opvolgen, die na dit seizoen vertrekt bij AC Milan. Daar reageerde de Italiaan kort en krachtig op: "Ik heb mijn contract verlengd en daarmee heb ik een duidelijk signaal gegeven aan iedereen: de clubs, de spelers en de bond."

Beschikbare keepers België

De laatste twee oefeninterlands keepte Matz Sels voor België. Hij staat onder contract bij het Engelse Nottingham Forest. Verder beschikken de Rode Duivels over Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town) en Arnaud Bodart (Standard Luik). Bondscoach Tedesco mag op het EK waarschijnlijk 26 spelers meenemen.

'Alle signalen op groen voor EK met 26 spelers': bondscoach Ronald Koeman krijgt zin zin Ronald Koeman heeft zijn zin gekregen van de UEFA. De bondscoach opperde na de oefennederlaag tegen Duitsland dat de EK-selecties vergroot zouden moeten worden van 23 naar 26 vanwege het overvolle speelschema en de toename op blessures daardoor. Het Executive Committee van de UEFA moet er nog over beslissen, alleen dat lijkt een formaliteit.

Courtois keepte zijn laatste (en tevens honderdste) interland voor de nationale ploeg ook tegen Oostenrijk (1-1). Daarna speelde hij lange tijd niet vanwege knieproblemen, waar hij net van hersteld is.