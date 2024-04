Borussia Dortmund gaat met Donyell Malen en Ian Maatsen voor 'kleine voorsprong' tegen PSG

Borussia Dortmund speelt woensdag de eerste halvefinalewedstrijd tegen Paris Saint-Germain. In de groepsfase van de Champions League speelden beide ploegen ook al tegen elkaar en ondanks dat Dortmund één punt pakte in die twee duels, putten de Duitsers wel hoop uit dat tweeluik.

Edin Terzic, de trainer van Borussia Dortmund, zegt destijds niet blij te zijn geweest met het resultaat in Parijs. PSG won toen met 2-0. In eigen huis boden de Duitsers meer tegenstand (1-1). Terzic: "Het was hier een compleet ander verhaal."

Terzic heeft het idee dat Dortmund is verbeterd in 2024 en heeft dan ook als doel om een 'kleine voorsprong' te pakken in het eerste duel. "Maar we moeten 180 minuten keihard werken om onze droom in vervulling te laten gaan."

Belang van Ian Maatsen

Ian Maatsen en Donyell Malen worden in de basis verwacht bij de Duitse formatie. Woensdag staat eerst het thuisduel op het programma, volgende week dinsdag is de return in de Franse hoofdstad.

Maatsen had een belangrijke rol in de uitslagen in de kwartfinale. De Nederlandse linksback, die wordt gehuurd van Chelsea, was in de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid betrokken bij een tegendoelpunt. In de return in Signal Iduna Park scoorde Maatsen juist in de 4-2 overwinning.

Andere halve finale

De andere halve finale gaat tussen Bayern München en Real Madrid. De eerste wedstrijd is op dinsdag 30 april en volgende week woensdag staat de return op het programma. De Koninklijke schakelde in de kwartfinale titelhouder Manchester City uit en is zelf de recordhouder met 14 Champions League-titels.