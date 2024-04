Champions League, Europa League én Conference League bij Ziggo Sport: zo kijk je gratis naar de wedstrijden

Ziggo Sport maakte dinsdag de plannen bekend voor de komende seizoenen. Voor veel voetballiefhebbers was dat goed nieuws, want vanaf volgend seizoen is er veel voetbal uit de Champions League, Europa League en Conference League gratis te zien. In dit artikel lees je hoe het precies werkt.

Het is voor het eerst in Nederland dat zowel de Champions League, de Europa League en de Conference League op één zender te zien zijn. Zelfs als je geen Ziggo of Ziggo Sport Totaal-abonnement hebt, kun je de wedstrijden van alle Nederlandse clubs in Europa en de finales van de drie toernooien zien.

Ziggo Sport Free

Dat kan namelijk met een gratis Ziggo Sport Free-account. Daarmee kun je de voetbalwedstrijden van de Nederlandse clubs in de Europese toernooien en de finales bekijken via de Ziggo GO app. Om gebruik te maken van Ziggo Sport Free moet je een gratis account aanmaken.

Wil je helemaal geen wedstrijden missen, dan heb je het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Daar tussenin zit nog Ziggo Sport, waar je op kanaal 14 een wedstrijd kan zien van een Nederlandse club of een andere wedstrijd. Mochten er meerdere Nederlandse clubs tegelijkertijd in actie komen, dan wordt volgens Ziggo ook kanaal 13 ingezet.

Waar kun je uit kiezen?

Ziggo Sport Free: alleen wedstrijden van Nederlandse clubs en finales, via de Ziggo GO App.

Ziggo Sport: iedere speelavond één wedstrijd, inclusief Nederlandse clubs, via kanaal 14 en Ziggo GO App.

Ziggo Sport Totaal: Alle wedstrijden, live op zes kanalen en de Ziggo Sport Totaal App.

Noa Vahle en Hélène Hendriks naar Ziggo Sport voor Europees voetbal, ook nieuwe mannelijke presentator Wat al even in de lucht hing, is dinsdag officieel bevestigd: verslaggeefster Noa Vahle gaat aan de slag bij Ziggo Sport. Die zender heeft vanaf komend seizoen de uitzendrechten voor Europees voetbal bemachtigd en zocht nieuwe mensen.

Nieuwe gezichten bij Ziggo

De zender presenteerde ook onder meer Noa Vahle en Hélène Hendriks als nieuwe gezichten. Naast de twee vrouwelijke gezichten komt er ook nog een nieuwe mannelijke presentator bij. Amin Shah maakt ook de stap naar het televisiewerk. Mensen kunnen hem kennen van de podcast Kick 't Met, dat al bij Ziggo zit. Commentator en presentator Wytse van der Goot blijft verbonden aan de zender.

Vahle was één van de stralende nieuwe gezichten op de perspresentatie van Ziggo Sport. Voor de 24-jarige voetbalverslaggeefster kwam een droom uit. "Ik moest mijn dromen voor de toekomst op een lijstje schrijven. Die heb ik thuis nog steeds. Ik schreef op dat ik ooit de Champions League wilde verslaan. Dat ik dit volgend seizoen mag gaan doen is echt een droom die uitkomt dus."

'Toen ik 14 was, schreef ik dit al op een lijstje': Noa Vahle (24) ziet droom uitkomen Joy Beune deed het met haar nagels, Noa Vahle doet het met een lijstje: het manifesteren van haar doelen. De pas 24-jarige voetbalverslaggeefster schreef tien jaar geleden haar droom op een papiertje en zag die nu uitkomen. "Deze droom had ik al heel lang", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

Wesley Sneijder

Ziggo Sport presenteerde ook een hele zwik aan nieuwe analisten. Onder anderen Theo Janssen en Wesley Sneijder komen over van andere kanalen waar ze al het Europese voetbal al analyseerden.

Nieuwe opzet Champions League

De Europese competities gaan komend seizoen helemaal op de schop. We krijgen voortaan 36 teams in de 'groepsfase' en de bekende acht groepen van vier teams verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt één groot competitiemodel waarin elk team acht wedstrijden speelt. De top-8 plaatst zich voor de laatste zestien en de nummers 9 tot en met 24 spelen onderling nog een tussenronde om de laatste acht doorgaande teams te krijgen.

Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe opzet van de Champions League: Feyenoord mogelijk in een hogere pot dan kampioen PSV De knockout-fase van de Champions League begint deze week, maar toch kijkt men al met een schuin oog naar volgend seizoen. De opzet gaat namelijk veranderen en dat levert een hoop vragen op. Hoe gaat dat eruit zien en wat betekent dat voor de Nederlandse ploegen? Alle informatie over de nieuwe Champions League vind je hier.

De laatste acht ploegen zijn meteen Europees uitgeschakeld en zakken dus ook niet meer af naar de Europa League of Conference League. Dezelfde opzet geldt voor de Europa League. De Conference League houdt nog wel 32 teams, maar die spelen net als de andere twee Europese toernooien ook in één groot competitiemodel.