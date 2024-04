Marianne Vos sprint met overmacht naar winst in derde etappe Vuelta

Marianne Vos heeft de derde etappe van de Vuelta Feminina met overmacht gewonnen. Na 130 heuvelachtige kilometer van Llucena naar Teruel was de renster van Visma | Lease a Bike veruit de snelste in de massasprint. Charlotte Kool eindigde als tweede achter Vos. Blanka Vas uit Hongarije behoudt de leiderstrui.

De Hongaarse Vas startte dinsdag in de rode leiderstrui. Zij eindigde in de tweede etappe als tweede in de sprint achter de Canadese Alison Jackson, maar nam de leiding in het algemeen klassement over van Gaia Realini. De Italiaanse was zondag met haar ploeg Lidl-Trek de snelste in de ploegentijdrit. Dat was ondanks een late valpartij van ploeggenote Ellen van Dijk tijdens die openingsetappe.

Eenzame vlucht

In de derde etappe reden de vrouwen van Llucena naar Teruel. Net als een dag eerder was het een heuvelachtige etappe, maar wederom was het niet zwaar genoeg om voor iemand echt een verschil te maken. De Spaanse Mireia Benito zorgde in haar thuisland voor wat opwinding door al snel na de start te demarreren. Het werd een heel eenzame dag voor haar, want niemand sprong mee en op iets minder dan tien kilometer van de streep werd ze weer ingerekend.

Vos oppermachtig in massaspint

De etappe draaide daardoor net als maandag uit op een massasprint. Daarin werd vooral gekeken naar de twee Nederlandse vrouwen. Vos werd door haar ploeggenoten goed afgezet bij de finish en blies haar concurrenten compleet weg. Ze was oppermachtig in de sprint en kon al ruim voor de finish de handen in de lucht steken. Kool eindigde wel als tweede voor Olivia Baril uit Canada.