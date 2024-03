Foto's van standbeeld Harry Kane - dat al vijf jaar in een loods staat - opgedoken

Al vijf jaar staat er een standbeeld van Harry Kane ergens in een Londense loods. Er wordt nog steeds ruimte gezocht voor het metalen beeld, waarvan nu voor het eerst foto's zijn opgedoken.

Ergens op een geheime locatie in Chingford - een wijk in Londen waar Kane opgroeide - staat dat standbeeld. Of zit, eigenlijk, want de metalen dubbelganger van de spits zit op een bankje. De makers van het standbeeld willen enkel de allerbeste locatie voor hun kunstwerk en die hebben ze nog niet kunnen vinden. "Wanneer we de perfecte locatie gevonden hebben, kunnen we Kane eindelijk neerzetten", zei een van de makers tegen The Telegraph.

Het kunstwerk kostte 7.000 pond om te maken, omgerekend zo'n 8.200 euro.

Reacties op standbeeld Harry Kane

Op sociale media vinden de mensen het prachtig. De metalen Kane heeft een enorm lang hoofd en het lijkt een beetje uit proportie. Daarnaast hebben veel beroemde voetballers iets iconisch - zoals een celebration of een prijs die ze hebben gepakt - maar daar ontbreekt het bij Kane aan. De ingetogen spits, die nog geen prijs pakte in zijn carrière, zit om die reden op een bankje.

Hij heeft overigens een shirt van Engeland aan. Kane stond zijn hele leven onder contract bij Tottenham Hotspur, tot hij deze zomer naar Bayern München vertrok. In Londen is het niet bijster slim om een standbeeld neer te zetten van iemand met een Tottenham-shirt aan, omdat er genoeg concurrende clubs en fans in de Engelse hoofdstad wonen.