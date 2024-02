Frenkie de Jong boos op Spaanse journalisten: 'Jullie schrijven allemaal leugens op'

PSV is in eigen huis blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Dortmund in de achtste finale Champions League. De thuisploeg kreeg legio kansen, maar was slordig in de afronding. Donyell Malen schoot Dortmund op voorsprong, maar een benutte penalty van Luuk de Jong bracht de Eindhovenaren op gelijke hoogte. Over drie weken is de return in Dortmund.