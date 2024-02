Gelekt: Speelt Oranje in dit thuisshirt op het EK 2024?

Nog een paar maandjes wachten en dan staat Euro 2024 voor de deur. Het Nederlands elftal zit in een poule met Frankrijk, Oostenrijk en een play-offwinnaar. Achter de schermen is shirtleverancier Nike druk bezig met de tenues van Oranje voor het EK, maar een YouTube-kanaal heeft het thuisshirt al in handen.

Het shirt heeft wat weg van die van het WK van 2006 en EK van 2008. Bij beide thuisshirts zat het logo van de KNVB toen in een blauw embleem. Dat lijkt nu weer het geval. Het shirt is oranje (duh) met licht- en marineblauwe accenten.

In tegenstelling tot het uitshirt, die ook nog niet bekend is maar wel werd gelekt, is het thuisshirt veel simpeler qua design. Volgens Footyheadlines zal het shirt in maart of april uitkomen.