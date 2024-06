Gezicht Joshua Zirkzee spreekt boekdelen na EK-belletje van zaakwaarnemer

Joshua Zirkzee gaat alsnog naar het EK. De spits van Bologna werd in eerste instantie zelfs niet opgeroepen voor de voorselectie, maar door meerdere blessures kwam hij toch in beeld bij bondscoach Ronald Koeman. Zirkzee kreeg het telefoontje toen hij op vakantie was in de Verenigde Staten.

Zirkzee vertoefde namelijk aan de andere kant van de oceaan, in Disney World Orlando, toen hij een gefacetimed werd door zijn zaakwaarnemer Kia Joorabchian. Die deelde een screenshot van dat gesprek op het Instagram-account van zijn managementkantoor, Sports Invest UK Ltd. Daarop was de big smile van Zirkzee te zien nadat hij het nieuws hoorde.

Joshua Zirkzee moet 'magische' vakantie aan andere kant van de wereld afbreken voor EK-selectie Oranje Joshua Zirkzee had er écht niet meer op gerekend dat hij nog mee mocht naar het EK voetbal met het Nederlands elftal. Dat is wel duidelijk uit de vakantiekiekjes die de spits uren voor zijn verrassende oproep op Instagram deelde.

'De man die van niets, iets kan maken'

Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld begreep de oproep van Zirkzee wel. 'Joshua Zirkzee is een man die niet veel nodig heeft om een goal te maken', constateerde hij vanuit het Duitse Wolfsburg, waar Oranje dit EK vertoeft. 'Zirkzee kan vooral in de kleine ruimtes veel brengen, een plek waar Oranje de laatste oefenwedstrijden veel de bal had. In een korte combinatie kan hij zeer gevaarlijk zijn met explosieve dribbels, een killer voor de goal.'

Zirkzee beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak. De 23-jarige aanvaller was met elf goals en vier assists in 34 wedstrijden van grote waarde voor Bologna, dat zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatste voor de Champions League. Dat leverde hem ook interesse op van veel topclubs. AC Milan lijkt de grootste kandidaat om Zirkzee te strikken, maar die gesprekken zullen nu even op een laag worden gezet.

Debuut voor Oranje?

Zirkzee speelde nog geen minuut voor het Nederlands elftal en kan op het EK dus zijn debuut maken. De aanvaller zat in maart al eens bij de definitieve selectie voor twee oefenduels, maar viel toen geblesseerd weg. Zirkzee gaat spelen met rugnummer 21, die hij overneemt van de geblesseerd weggevallen Frenkie de Jong.

Talent van het jaar Joshua Zirkzee komt als extra optie naar Oranje: dit voegt hij toe Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de selectie gehaald. Brian Brobbey, die met pijn van de training ging, blijft ook bij Oranje. De 26e man kan zomaar cruciaal zijn voor Koeman, die al veel pech heeft met de blessures in zijn selectie. Zirkzee past goed in een invallersrol. De man die van niets, iets kan maken.

EK-voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.