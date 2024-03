Goed nieuws voor Nederland: ook volgend seizoen drie Champions League-tickets

De uitschakeling van FC Porto in de Champions League is zeer goed nieuws voor Nederland. Als we kijken naar de befaamde coëfficiëntenlijst, dan kan Portugal Nederland niet meer inhalen en zijn 'we' verzekerd van een plek in de top zes.

Landen die in de top zes eindigen, mogen een seizoen later drie in plaats van twee Champions League-tickets vergeven aan ploegen uit de eigen competitie. Komend seizoen plukt Nederland daar voor het eerst de vruchten van. De nummers één en twee van de Eredivisie gaan rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League, terwijl de nummer drie via de derde voorronde mag proberen het hoofdtoernooi te halen.

PSV, Feyenoord, FC Twente

Komend seizoen zijn dat normaal gesproken PSV (de koploper in de Eredivisie met ruime voorsprong) en Feyenoord (de huidige nummer twee met zes punten voor op FC Twente). Maar ook volgend seizoen is Nederland zeker van hetzelfde scenario. De kampioen, nummer twee (direct) en nummer drie (voorronde) mogen dan aan de Champions League meedoen.

Nederland nog over Frankrijk heen?

In theorie zou Nederland nog over Frankrijk heen kunnen wippen naar plek vijf op de coëfficiëntenlijst, maar in de praktijk gaat dat waarschijnlijk niet lukken. De afstand is groot en er zijn met PSG (Champions League), Marseille (Europa League) en Lille (Conference League) nog drie Franse ploegen actief. Nederland heeft met PSV (return achtste finale Champions League tegen Dortmund) en Ajax (return achtste finale Conference League tegen Aston Villa) nog maar twee clubs actief.

Plek vijf zou extra ticket opleveren

Alleen als Ajax én PSV heel ver komen in beide Europese toernooien én de Franse clubs allemaal snel uitgeschakeld zijn, kan Nederland nog over Frankrijk heen naar plek vijf. In dat geval krijgen 'we' drie directe tickets voor de groepsfase van de Champions League en gaat de nummer vier de voorronde in.

