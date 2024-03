Arsenal na penalty's voor het eerst sinds 2010 naar kwartfinale Champions League

Arsenal staat in de kwartfinale van de Champions League, maar het ging niet van harte. Uiteindelijk was doelman David Raya van de Engelse club de gevierde man. Hij redde Arsenal in de penaltyserie.

FC Porto had in de heenwedstrijd nog voor een verrassing gezorgd door met 1-0 te winnen. Arsenal moest er dus in het eigen Emirates hard aan trekken om de eerste kwartfinale van de Champions League te halen sinds het seizoen 2009/2010. In de eerste helft viel de enige goal van de 120 minuten spelen. Leandro Trossard werd de 'matchwinner'.

Daarna hield Porto knap stand in het regenachtige Londen. De verlenging werd zonder grote problemen gehaald en ook daarin kwamen er nauwelijks kansen. Penalty's moesten de beslissing brengen. Daarin schoot Arsenal alles raak en zag FC Porto doelman Raya uitblinken aan Engelse kant. Hij stopte de strafschoppen van Wendell (via de paal) en Galeno. Daarmee meldt Arsenal zich met FC Barcelona, PSG, Bayern München, Manchester City en Real Madrid bij de laatste acht.

PSV

Daar komen woensdag nog de winnaars bij van Borussia Dortmund - PSV (heenwedstrijd 1-1) en Atletico - Inter (heenwedstrijd 0-1).