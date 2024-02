Goed nieuws voor Oranje: Jurriën Timber hervat groepstraining bij Arsenal

Jurriën Timber heeft de groepstraining hervat bij Arsenal. De centrale verdediger kwam deze zomer over van Ajax, maar raakte in zijn tweede wedstrijd al geblesseerd. De 22-jarige Timber kan nu eindelijk uitkijken naar zijn rentree.

Timber pakte in zijn eerste wedstrijd met Arsenal direct een prijs, door Manchester City na strafschoppen te verslaan om de Community Shield. Hij speelde zelf 76 minuten mee. Een kleine week later raakte hij na 50 minuten geblesseerd tegen Nottingham Forest. Een gescheurde kruisband hield hem het hele seizoen aan de kant.

Een flinke aderlating voor Arsenal en trainer Mikel Arteta, die in Timber een multifunctionele speler ziet. De Spaanse coach hoopt dan ook van harte dat Timber snel weer fit is. Arsenal legde deze zomer veertig miljoen euro voor hem neer bij Ajax.

Vorige week zei Arteta al: " Ik heb echt de hoop dat hij dit seizoen nog in actie gaat komen. Hij is al met enkele spelers op het veld geweest. De aankomende weken zal hij bij ons nog wat meer dingen op het veld gaan doen."

Arsenal deelde het goede nieuws woensdag op sociale media. The Gunners schreven daarbij: "Welkom terug." Arsenal trainde in het stadion, maar komt pas op 4 maart weer in actie. De uitwedstrijd tegen Sheffield United staat dan op het programma. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijd te vroeg voor hem komt, of dat hij erbij kan zijn.

Oranje

Ook voor het Nederlands elftal is het goed nieuws. Timber knokte zich snel in de selectie van Oranje en kwam al tot vijftien interlands. Komende zomer staat het EK in Duitsland op het programma. Of Timber in maart al kan meedoen aan de oefenwedstrijden tegen Schotland en gastland Duitsland, is nog de vraag.