Manchester United doet PSV en Feyenoord pijn in onderlinge strijd om Champions League-tickets

Manchester United heeft de laatste hoop van PSV en Feyenoord op een derde ticket voor de hoofdfase van de Champions League de grond in geboord. De twee Nederlandse clubs hadden een klein wonder nodig, maar die bleef uit.

De nummers één en twee van de Eredivisie gaan volgend seizoen sowieso de hoofdfase van de Champions League in, maar daar had de nummer drie bij kunnen komen. Momenteel zijn PSV en Feyenoord in een felle strijd verwikkeld om plek twee, terwijl PSV ook Ajax nog in kan halen voor de koppositie. Zeker met Feyenoord - PSV komend weekend in het vooruitzicht, was een stunt van Athletic Bilbao welkom geweest.

Om ook als nummer drie van de Eredivisie rechtstreeks te worden toegelaten tot het miljardenbal, waren 'we' in Nederland afhankelijk van Bilbao. Maar zonder het sterke aanvalstrio én een 3-0 achterstand na de eerste halve finale van de Europa League, was dat wonder al schier onmogelijk. Uit bij Manchester United kon de droom helemaal vergeten worden. Bilbao verloor in Engeland ook nog eens met 4-1 en dus is het over met de pret.

Extra druk op Feyenoord - PSV

Als Bilbao de Europa League had gewonnen én in Spanje op een Champions League-plek was geëindigd, dan was de nummer drie van de Eredivisie zeer waarschijnlijk rechtstreeks toegelaten tot de competitie om de 'Cup met de grote oren'. Nu is het meedoen aan de voorrondes honderd procent zeker en komt er daarmee extra druk te staan op de topper Feyenoord - PSV van komend weekend. Immers, de uiteindelijke nummer twee mag met de landskampioen de Champions League in.

Strijd om plek twee

Als PSV verliest en Ajax wint, dan zijn de Amsterdammers dit weekend al zeker van het landskampioenschap. Feyenoord nadert de Eindhovenaren dan tot op twee punten in de strijd om plek twee. Er zijn na Feyenoord - PSV nog twee duels te gaan voor alle clubs. Bij winst is PSV zeker van plek twee.

