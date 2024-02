Heerenveen heeft geen moeite met Volendam; Pelle van Amersfoort scoort weer twee keer

Sc Heerenveen heeft zondagavond met 4-0 van FC Volendam gewonnen. Pelle van Amersfoort was de gevierde man met twee doelpunten. Eerder deze maand scoorde hij ook al tweemaal tegen Ajax.

Van Amersfoort zorgde na 13 minuten al voor het openingsdoelpunt in Volendam. In de 68e minuut maakte hij op grandioze wijze de 3-0, door de bal over de keeper heen te stiften. Het betekende zijn zesde en zevende doelpunt van het seizoen.

Twee minuten voor die tweede treffer van Van Amersfoort was ook Simon Olsson trefzeker namens Heerenveen. Vlak na de thee leek Pawel Bochniewicz al voor de 2-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel.

In de slotfase kreeg Espen van Ee, die net tien minuten in het veld stond, een directe rode kaart. De middenvelder van sc Heerenveen kwam onbesuisd invliegen, waarna scheidsrechter Rob Dieperink hem zonder twijfel rood gaf. Thom Haye zorgde daarna nog voor de 4-0, ook weer op mooie wijze. En dat met tien man.

Middenmoter

Heerenveen is dit seizoen een echte middenmoter. Momenteel bezetten de Friezen de tiende plek in de Eredivisie, met 28 punten na 23 wedstrijden. De plekken om Europees voetbal zijn nog mogelijk voor Heerenveen; het gat met de achtste plek is nu vier punten.

Degradatiestress

Voor Volendam komt degradatie steeds dichterbij. Na evenveel punten heeft Het Andere Oranje pas dertien punten, drie minder dan Vitesse. RKC Waalwijk, dat op de zestiende plek staat, heeft achttien punten. De nummer zeventien en achttien van de Eredivisie degraderen rechtstreeks.