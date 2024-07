'Het is gewoon maffia, die UEFA': bikkelharde mening over scheidsrechter bij Nederland - Engeland

Aad de Mos geeft in de videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de uitschakeling van Nederland op het EK voetbal. "Die scheidsrechter mag nooit op zo'n niveau fluiten", stelt de ex-toptrainer na de dreun tegen Engeland.

"De eerste helft werden we weggespeeld", opent De Mos over de halve finale. Nederland kwam met 1-0 voor, tot een discutabel moment. "Ja, wel of geen penalty. Ik was sowieso tegen die Zwayer, dat is gewoon maffia, die UEFA. Die man heeft zoveel conflicten gehad, die mag nooit op zo'n niveau fluiten. Makkelie onterecht naar huis: het blijft maffia."

Uiteindelijk trok Engeland aan het langste eind in de halve finale. Volgens De Mos was dit ook het maximaal haalbare met deze selectie. "Je zal toch tot de conclusie moeten komen dat we niet zo goed gespeeld hebben. In principe maar drie helften: tegen Roemenië een helft, tegen Turkije en de tweede helft tegen Engeland. We hebben ook aan de 'goede kant' van de loting gezeten. Spanje blijft in mijn herinnering: die hebben Kroatië, Italië en Frankrijk uitgeschakeld. Niemand zal het spel van Oranje zich herinneren."

Hoop voor de toekomst?

De Mos heeft in zijn leven drie teams gezien die beter waren dan dit Oranje: de teams van '74, '78 en '88. Dit Oranje kan die herinneringen niet uitwissen. Maar bieden de jonge talenten van nu geen hoop voor de toekomst? "Simons heeft het van nature, Verbruggen ook. En ik denk dat Schouten een openbaring is. Dat is de beste speler van het toernooi, van onze selectie. Dat is onze Rodri, die blijft erin staan."

De Mos weet ook hoe het Nederlands elftal nóg verder had kunnen komen op dit EK. Met een spits. "Maar we missen een Cruijff, een nummer 9. Een Van Basten, een Van Nistelrooij, een Kluivert. Laten we hopen dat er ergens een nummer 9 gaat ontstaan. Misschien Zirkzee, of Brobbey."

