Duitse collega gaat los op omstreden arbiter bij Nederland - Engeland: 'Klap voor alle scheidsrechters met integriteit'

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland is de kritiek niet mals op scheidsrechter Felix Zwayer na zijn hoofdrol tijdens Nederland - Engeland op het EK. De arbiter krijgt er vanuit een opvallende hoek hard van langs: een voormalig collega haalt hem volledig door de mangel.

Zwayer zorgde voor veel ophef tijdens de halve finale van Oranje op het EK. Hij stond met zijn beslissingen aan de basis van beide Engelse doelpunten in Dortmund en dus was hij aan Nederlandse zijde de gebeten hond. Zelfs in Engeland waren ze verbaasd over de gekregen strafschop en ook in Zwayers eigen land is hij niet veilig voor de kritiek.

Die komt opvallend genoeg van een andere scheidsrechter: Manuel Gräfe gaf Zwayer er keihard van langs op sociale media. Dat is bijzonder, want de twee waren meer dan tien jaar collega's van elkaar. Gräfe was van 2004 tot en met 2021 scheidsrechter in de Bundesliga en Zwayer debuteerde in 2009 op het hoogste Duitse niveau.

Manuel Gräfe en Felix Zwayer als collega's op de foto met alle Duitse scheidsrechters. © Getty Images, beeldbewerking Sportnieuws.nl

'Alsof er geen ander was'

Blijkbaar zijn de twee geen vrienden van elkaar geworden in de periode, want de analyse van Gräfe na afloop van Nederland - Engeland (1-2) was helder. Volgens hem had Zwayer nooit aangesteld moeten worden: "De scheidsrechterscommissie van de UEFA kreeg wat niet hoefde te gebeuren: een discussie over de arbiter. Alsof er geen ander in heel Europa te vinden was."

#EURO2024 #NEDENG Uefa-Ref-Kommission bekam das,was nicht sein musste,aber sehenden Auges passieren musste:Eine Schiedsrichter-Diskussion! Als ob es in ganz Europa keinen anderen gegeben hätte..Ein Schlag für alle integeren+besseren Refs+so unnötig wie ein Kropf…C‘est la vie!🤷‍♂️ — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) July 10, 2024

Gräfe gaat daarna nog een stapje verder, want Zwayer kwam in 2005 in opspraak vanwege een matchfixing-zaak. Jude Bellingham, die woensdag ook op het veld stond, refereerde daar een aantal jaar geleden al eens aan toen Zwayer een voor hem nadelige beslissing nam. Ook Gräfe rakelde dat op: "Dit is een klap voor alle scheidsrechters met integriteit. Het was onnodig."

Cruciale momenten

Zwayer hielp Engeland na de vroege goal van Xavi Simons terug in de wedstrijd door naar de stip te wijzen na een ingreep van de VAR Bastian Dankert. Het leek erop dat het Duitse tweetal echter een Engelse overtreding in aanloop naar dat moment over het hoofd heeft gezien.

De Duitse arbiter was ook in de eindfase bepalend. Hij floot voor een overtreding van Cody Gakpo, maar in de herhaling bleek daar weinig aan de hand. Uit het balbezit maakte Engeland vervolgens de winnende 2-1.

