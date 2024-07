'Verongelijkte kleuter' Xavi Simons zorgt voor irritaties: 'Hij moet snel volwassen worden'

Xavi Simons was in de halve finale belangrijk voor Oranje met een goal, maar hij heeft ook flinke kritiek gekregen. Zijn gedrag tijdens de wedstrijd richting ploeggenoten en na afloop tegenover journalisten is namelijk onderwerp van gesprek.

In de podcast Kick-off blikken De Telegraaf-journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen terug op de wedstrijd. Het gaat dan ook over het gedrag van Xavi Simons, die met de nodige gebaartjes zijn onvrede kenbaar maakte tijdens het duel. "Hij heeft ook vervelende gebaartjes, naar Tijjani Reijnders bijvoorbeeld."

Hij doelt daarmee op een incident bij de zijlijn in de tweede helft, waar Reijnders de bal na een misverstand tussen Simons en Dumfries verspeelde. "Dan is het gelijk misbaar, vervelende gebaartjes", zag Verweij. "Tegen eigen ploeggenoten, dat gaat hem op een gegeven moment tegenwerken." Dat verwacht Driessen ook. "Hij moet snel volwassen worden."

Gedoe met journalisten

Ook met journalisten ligt Simons overhoop. Verweij vindt dat de doelpuntenmaker maar eens een goed gesprek met Memphis Depay moet voeren. "Memphis had in het begin een heel moeizame relatie met de pers, die voelde zich altijd verongelijkt. Vanavond was Xavi Simons diezelfde verongelijkte kleuter. Hij wilde met iedereen praten in de mixed zone, behalve met de Nederlandse pers."

Waarom hij dat niet wilde, dat kon Verweij niet helemaal achterhalen. "Er is kennelijk op TV een keer iets over hem geroepen. Hij liep weg, toen heeft de persvoorlichter hem nog een keer gevraagd. Maar nee, de Nederlandse pers had hem kapot gemaakt. Ik weet niet wie."

Simons lijkt overigens na dit EK een transfer de maken. Hij staat onder contract bij Paris Saint-Germain, maar maakte als huurling veel indruk bij RB Leipzig. Het grote Bayern München lijkt nu een enorm salaris over te hebben voor de Oranje-international. Het zou in eerste instantie overigens gaan om een huurdeal. Simons speelde eerder in zijn carrière een jaar voor PSV.

