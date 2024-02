Hugo Borst over doelmannen Feyenoord: 'Als je beste reservekeeper ter wereld bent, ben je gewoon eerste keeper'

Timon Wellenreuther is de laatste wedstrijden weer de doelman bij Feyenoord na een nieuwe blessure bij Justin Bijlow. De Duitser laat zien een zeer goede stand-in te zijn voor de eerste keeper. Columnist Hugo Borst vraagt zich hardop af wie Arne Slot onder de lat moet zetten wanneer beide keepers fit zijn.

"Als je aan Romelu Lukaku vraagt wie hij als doelman in zijn favoriete team zou kiezen als hij op het voetbalpleintje met poten had gewonnen? Timon natuurlijk!", stelt Borst in het AD. "Romelu werd gek vorige week. Die wereldredding in de laatste minuut van AS Roma-Feyenoord. En daarna zijn strafschop. Timon had de bal zelfs klem."

Bijlow raakte in de uitwedstrijd bij AZ geblesseerd. Borst heeft met hem te doen. "Er zijn critici die zeggen dat hij een man van glas is (Justin is in goed gezelschap want dat zeiden ze van Jari Litmanen ook). We kunnen helaas moeilijk om de waslijst aan blessures heen. Misschien is in de complete zin Bijlow een fractie beter, maar inzetbaarheid, fitheid, is ook een factor. Dan wordt het pijnlijk. Gemiddeld mist Bijlow elk seizoen een wedstrijd of twaalf."

Wanneer Bijlow langs de kant staat wordt er met Wellenreuther noodverband uit de kast gehaald. Noodverband dat erg goed zijn werk doet. "Timon doet rustig, maar stralend zijn werk. Snelle handjes en snelle voeten. Hoe soeverein hij heerst in zijn zestienmetergebied, hoe intelligent en alert hij de lege ruimte achter zijn defensie bewaakt, hoe hij zich moedig voor aanstormende opponenten werpt", noemt Borst een rijtje kwaliteiten op van de Duitse doelman.

Timon Wellenreuther was tegen Almere City goed voor zeven reddingen, het hoogste aantal voor een Feyenoord-keeper in een Eredivisie-duel in bijna drie jaar tijd (Bijlow 7 tegen Vitesse in april 2021). — Bart Frouws (@bartf) February 25, 2024

Beste reservekeeper

Die kwaliteiten maken hem de beste reservekeeper ter wereld, aldus de columnist. "Als je de beste reservekeeper ter wereld bent, dan ben je dus gewoon eerste keeper. Wat gebeurt er straks als Justin weer fit is? Offert Arne Slot dan een Wellenreuther in bloedvorm? Het is zijn vak, moeilijke keuzes maken, maar we wensen Slot veel wijsheid toe."