Huldiging Feyenoord: zingende Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner stelen de show

Het is groot feest in Rotterdam na de 1-0 overwinning van Feyenoord in de bekerfinale tegen NEC. Voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis heeft Feyenoord de KNVB Beker gewonnen. De selectie van trainer Arne Slot wordt maandag gehuldigd. Hier lees je hoe laat en waar je dit kunt volgen.