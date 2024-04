Waar kan ik de huldiging van Feyenoord zien en vanaf hoe laat?

Het is groot feest in Rotterdam na de 1-0 overwinning van Feyenoord in de bekerfinale tegen NEC. Voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis heeft Feyenoord de KNVB Beker gewonnen. De selectie van trainer Arne Slot wordt maandag gehuldigd. Hier lees je hoe laat en waar je dit kunt volgen.

Waar Feyenoord normaal altijd wordt gehuldigd op de Coolsingel vinden de festiviteiten deze keer plaats op de Binnenrotte, een plein in het centrum van Rotterdam. Het uitwijken naar een andere locatie komt voort uit het besluit van het stadsbestuur vanwege de verwachtingen rondom de opkomst en de impact van de stad.

Volgens burgermeester Ahmed Aboutaleb heeft de keuze voor Binnenrotte meerdere redenen. Voornamelijk omdat de Coolsingel voor kampioenschappen bedoeld is en de verwachting is dat er te weinig supporters op de bekerwinst af zouden komen, om de iconische plaats te vullen.

Op welke zender kan ik de huldiging zien?

De huldiging van Feyenoord op de Binnenrotte is live te volgen op het open kanaal van ESPN. Vanaf 10:15 uur start de uitzending van het feest in Rotterdam.

De beker is in veilige handen

Het feest barste al snel los na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De winnende goal van Igor Paixao bezorgde Feyenoord de veertiende KNVB Beker in de clubgeschiedenis. Toch kwam de overwinning meerdere keren in gevaar. Zeker na de tweede gele kaart in twee minuten voor Yankuba Minteh verhoogde NEC de druk op de Feyenoord defensie. Maar de Rotterdammers toonde veel karakter en sleepten de overwinning over de streep.

Lutsharel Geertruida mocht samen met Gernot Trauner de beker omhoog tillen nadat deze werd uitgereikt. Vervolgens zweepte Geertruida het publiek in De Kuip op door met de microfoon enkele nummers in te zetten. Het feest ging tot in de late uren door, maar de Rotterdammer verloor de beker geen moment uit het oog.

Sterker nog: Geertruida nam na afloop een speciale koffer met daarin de beker mee naar huis. De troffee is bij de ijzersterke verdediger in goede handen, voordat de de fans de beker opnieuw krijgen te zien op de Binnenrotte.