Ian Maatsen maakt fout tegen Atletico meer dan goed in return: goal voor de Nederlander

Borussia Dortmund had goals nodig in de return van de kwartfinale van de Champions League en kreeg die al in de eerste helft. In het eigen stadion dankte de Duitse ploeg een Nederlander voor één van die goals.

Ian Maatsen was de enige Nederlander op het veld in Signal Iduna Park. Hij had wat recht te zetten na de heenwedstrijd. Toen ging de linksback in de fout bij de 1-0 van Atletico Madrid. Uiteindelijk zouden de bezoekers met 2-1 winnen. Dus was Maatsen gebrand op revanche en die kreeg hij.

Goal Ian Maatsen

Hij scoorde namelijk de 2-0 tegen de Madrilenen. Maatsen kreeg de bal en dribbelde het strafschopgebied in. Vanuit een moeilijke hoek verschalkte hij één van de beste keepers van de wereld, Jan Oblak. Met de 2-0 van Maatsen staat Dortmund virtueel in de halve finale van de Champions League.

Maatsen kreeg een 4

Na de heenwedstrijd werd Maatsen nog kapot gemaakt in Duitse media. Hij kreeg een groot deel van de schuld van de 1-0, al ging Dortmund-keeper Kobel ook niet vrijuit door de Nederlander onder druk een slechte bal te geven. Duitse media gaven de Nederlander cijfers tussen de 4 en 5. Benieuwd wat de Duitse media hem na de return geven.

Kans op EK

Maatsen zat ook al eens bij de selectie van het Nederlands elftal, maar maakte zijn debuut nog niet. Met het uitvallen van Quilindschy Hartman op linksback is de kans groter geworden dat bondscoach Ronald Koeman hem meeneemt naar het EK voetbal in Duitsland. Hij speelde wel al dertien interlands voor Jong Oranje. Bondscoach Koeman zal dan ook content zijn met de mentaliteit (en goal) van Maatsen zijn.