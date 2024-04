Opstellingen Dortmund - Atletico: geen Donyell Malen, geen Memphis Depay, wel één Nederlander in de basis

Borussia Dortmund hoopt dinsdagavond nog op een comeback na de 2-1 nederlaag in Madrid tegen Atletico. De Duitsers moeten het in de return van de kwartfinale van de Champions League doen zonder Donyell Malen. De Nederlander is nog niet genoeg hersteld van zijn blessure.

Malen was een tijdje geblesseerd bij Dortmund, maar maakte afgelopen weekend uit bij Borussia Mönchengladbach zijn rentree. Hij deed ruim een half uur mee in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. Blijkbaar is de Nederlandse aanvaller niet lekker uit die minuten gekomen, want hij wordt door de trainer buiten de selectie tegen Atlético.

Ook geen Memphis Depay

Memphis Depay zit bij de tegenstander niet eens op de bank. De spits van Atlético Madrid raakte in Spanje geblesseerd en speelde de afgelopen twee duels al niet mee. Hij heeft wéér een spierblessure. Dergelijke kwetsuren hielden hem de afgelopen jaren wel vaker langs de kant.

Nog 1 Nederlander over

Blijft er bij de 22 namen nog 1 Nederlander over die ook meteen start. Ian Maatsen, die in het heenduel nog gruwelijk de fout in ging, mag het weer laten zien vanaf linksback bij Dortmund.



Opstelling Dortmund: Kobel; Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson; Sabitzer, Can, Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.



Opstelling Atletico: Oblak; Azpilicueta, Hermoso, Gimenez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Llorente; Griezmann en Morata.