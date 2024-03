'Ik ben echt trots op deze ploeg': Ajax Vrouwen met opgeheven hoofd uit Champions League

Ajax Vrouwen was over twee wedstrijden in de kwartfinale van de Champions League kansloos tegen Chelsea. Na de 3-0 nederlaag in Amsterdam werd het op Stamford Bridge 1-1. Aanvoerder Sherida Spitse is trots op haar ploeg.

"We wilden onszelf laten zien, ondanks dat we de eerste wedstrijd hadden verloren", reageerde Spitse na afloop bij de NOS. "Dat hebben we de hele wedstrijd gedaan. Al met al hebben we een Ajax laten zien zoals we dat de hele Champions League hebben laten zien."

Ajax Vrouwen begon het Champions League-seizoen met een wedstrijd in de voorronde. De ploeg kwalificeerde zich voor de groepsfase en bleef in een poule des doods met Bayern München, PSG en AS Roma knap overeind en plaatste zich als eerste Nederlandse vrouwenclub ooit voor de kwartfinale. Wat is er tussen die eerste wedstrijd en de kwartfinale gebeurd met Ajax?

Trots

"We zijn volwassener geworden. Fitter ook", analyseert Spitse. "Dat hebben we ook nodig met het voetbal dat we willen spelen. Met hoog druk zetten en met lef voetballen. We hebben een jonge ploeg, maar toch hebben we het zover geschopt en dit laten zien. We hebben er alles uitgehaald, daar mogen we trots op zijn."

Spitse vindt dat haar ploeg met opgeheven hoofd uit de Champions League kan lopen. "Dit was een superseizoen en daar zijn we heel trots op. Maar we moeten nu ook gaan tonen dat we dit vaker willen. We willen ons op dit niveau blijven meten. Ik ben erg trots op deze ploeg."

