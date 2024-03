Prijzengeld | Dit verdiende Ajax Vrouwen tot nu toe met hun plek in de kwartfinale van de Champions League

Ajax Vrouwen zorgde voor een stunt door de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De ploeg van Suzanne Bakker is de eerste Nederlandse club die deze ronde ooit heeft weten te halen. De Champions League staat bij de mannen bekend als het miljoenen bal, maar bij de vrouwen valt dat wel erg mee. Sportnieuws.nl zet hieronder op een rijtje hoeveel Ajax tot nu toe aan prijzengeld heeft verdiend met het avontuur in Europa.

Ajax werd in de kwartfinales gekoppeld aan het sterke Chelsea nadat het verrassend de groepsfase wist te overleven. Het eindigde in een poule met AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain als tweede achter de ploeg uit Parijs. Niet alleen is dat sportief een hoogtepunt, maar ook financieel levert dat de vrouwentak van de Amsterdammers heel veel op.

Prijzengeld Ajax Vrouwen in Champions League

Ajax moest eerst nog door de voorrondes zien te komen en toen dat lukte, was er al een mooi bedrag verdiend. Het startgeld in Champions League is namelijk 400.000 euro. In de groepsfase ontvangen teams 50.000 euro per overwinning en 17.000 euro voor een gelijkspel.

Met drie zeges en één puntendeling leverde Ajax dit dus nog eens 167.000 euro op. Het behalen van de kwartfinales zorgde ook nog voor een bonus van 160.000 euro. Als Ajax nog verder weet te komen dan loopt het bedrag dus nog op.

Startbedrag € 400.000 Winst tegen PSG (2-0) € 50.000 Gelijkspel tegen Bayern (1-1) € 17.000 Winst tegen Bayern (1-0) € 50.000 Winst tegen AS Roma (2-1) € 50.000 Plaatsing voor kwartfinales € 160.000 Totaalbedrag € 727.000

Het bedrag valt natuurlijk in het niet bij de tientallen miljoenen die PSV bij de mannen verdiende door de achtste finale van de Champions League te halen, maar in het vrouwenvoetbal zijn dit hoge bedragen. Zo wordt de begroting van de Ajax Vrouwen geschat op ergens tussen 1,5 en 2 miljoen euro. Met het verdiende geld in Europa kan het dus voor bijna een half jaar de boel draaiende houden.

Prijzengeld | Dit verdiende PSV dit seizoen in de Champions League PSV stelde voor de winterstop knap de knock-outfase van de Champions League veilig. De ploeg van Peter Bosz overleefde de voorrondes en werd in de poulefase tweede achter Arsenal. Door die prestaties heeft PSV al het nodige geld bij elkaar gevoetbald. In het overzicht hieronder lees je hoeveel PSV deze editie van de Champions League heeft verdiend.

Ajax mannen

De mannenploeg van Ajax eindigde het Europese seizoen op het laagste niveau, de Conference League. Toch hield het daar ruim veertien miljoen euro aan over. Veel meer dan de vrouwen aan hun avontuur in Europa verdienden, maar met een begroting van 160 miljoen maakt het verdiende bedrag bij de mannen een stuk minder verschil.