Ajax Vrouwen uitgeschakeld door Chelsea: zo verliep het prachtige Champions League-seizoen

Het Europese seizoen zit erop voor de Ajax Vrouwen. Chelsea was over twee wedstrijden te sterk voor de Amsterdammers in de kwartfinale van de Champions League. Toch kan Ajax terugkijken op een prachtig avontuur.

In oktober 2023 moest Ajax nog play-offwedstrijden spelen om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat lukte met gemak: FC Zürich werd over twee wedstrijden met 8-0 aan de kant gezet. Daarmee werd historie geschreven, want Ajax had zich nog nooit geplaatst voor de moderne variant van de Vrouwen Champions League.

De overwinningen op Zürich zouden ook meteen de laatste van het Europese seizoen zijn, was de gedachte toen de groepsfase bekend werd gemaakt. Ajax kwam in een poule terecht met Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. Dat zijn niet alleen in het mannenvoetbal, maar ook bij de vrouwen grote namen.

Stunten in de Johan Cruijff Arena

Niets bleek minder waar. Ajax begon de groepsfase met een 2-0 zege op PSG, waar Jackie Groenen en Lieke Martens rondlopen. Ook toppers als Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto en Grace Geyoro voetballer er.

Een speelronde later kreeg Ajax de deksel op de neus: AS Roma bleek met 3-0 te sterk. Vervolgens werd er in München met 1-1 gelijkgespeeld tegen Bayern, waarna de thuiswedstrijd knap met 1-0 werd gewonnen. Ajax verloor de voorlaatste wedstrijd van PSG, wat betekende dat er eigenlijk gewonnen moest worden van AS Roma in de laatste wedstrijd.

De Johan Cruijff Arena bleek een onneembare vesting voor de Ajax Vrouwen. In een steeds voller rakend stadion won Ajax de beslissende wedstrijd met 2-1 van Roma, waardoor de Amsterdammers als tweede eindigden in de poule met tien punten. Negen van die tien punten werden in eigen huis gepakt.

Toeschouwersrecord bij een vrouwensportwedstrijd

Na een paar maanden rust in Europa was het tijd voor de knock-outfase. Daarin kwam het direct Chelsea tegen in de kwartfinale. De Johan Cruijff Arena was gevuld met 35.991 toeschouwers, een record voor een vrouwensportwedstrijd in Nederland. De Londenaren trokken zich weinig aan van het vele publiek en wonnen overtuigend: 3-0.

De return van woensdagavond bleek al snel een formaliteit. Chelsea kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong en daarmee spatte de Ajax-droom om nog verder te bekeren wel uiteen. Chasity Grant maakte na 65 minuten nog wel de 1-1, maar daar bleef het bij. Desondanks kunnen de vrouwen van trainster Suzanne Bakker - die na dit seizoen overigens weg moet van Ajax - terugkijken op een prachtig seizoen.