'Ik ben er wel klaar mee': Joey Veerman sluit zich af, zet streep onder drama en geniet van Oranje

Joey Veerman is dolblij met het halen van de kwartfinale op het EK met het Nederlands elftal. De veelbesproken middenvelder mocht van bondscoach Ronald Koeman tegen Roemenië invallen na zijn pijnlijke wedstrijd tegen Oostenrijk en blikte daar ook nog even op terug. Al deed hij dat liever niet.

Dat vertelde de PSV'er bij de NOS. Tegen Oostenrijk werd Veerman al na een half uur gewisseld en daardoor raakte hij zijn basisplaats kwijt tegen Roemenië. "Uiteindelijk is het de vraag of je mag invallen en ik ben heel blij dat ik 25 minuten mocht invallen", vertelt Veerman. "Je wilt natuurlijk altijd spelen, maar het was naïef van me om te denken dat ik in de basis zou staan."

Veerman blikte vervolgens nog even kort terug op zijn dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk van vorige week, al wil hij er liever niet te lang bij stilstaan. "Ik ben er ook wel klaar mee moeten ik zeggen. Ik snap dat jullie vragen stellen, maar heb er na de familiedag een streep onder gezet. Het was gewoon geen leuke dag", zo is hij eerlijk. "Het was natuurlijk niet de makkelijkste week. De eerste twee dagen waren effe moeilijk, daarna heb ik de knop omgezet en hard getraind."

Internet uitgeschakeld

De kritiek op Veerman was enorm en er werd zelfs gesuggereerd dat de middenvelder nooit meer in Oranje zou spelen. Daar kreeg hij zelf weinig van mee, want dat hoorde hij tijdens het interview voor het eerst. "Normaal gesproken zie ik alles wel voorbijkomen, maar nu heb ik gezegd: ik schakel mijn internet uit. Dat kan niet helemaal, dus sommige dingen zie je wel. Veel dingen heb ik niet gelezen en ik denk dat het goed is als ik dat zo hoor."

De invalbeurt van Veerman had nog mooier kunnen zijn als had gescoord. Na een hakbal van Cody Gakpo kreeg hij de bal voor zijn voeten, maar schoof de bal net naast het doel van Roemenië. "Er moest iets meer curve aan", zo analyseerde Veerman. "Het scheelde niet veel, deze had er best in gemogen." Ook zonder de goal van Veerman werd er vrij eenvoudig gewonnen, waardoor Nederland al over een paar dagen de kwartfinale speelt.

