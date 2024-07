PSV-trainer Peter Bosz geeft veelbesproken Joey Veerman tips tijdens EK: 'Heb gezegd dat hij daarmee moet oppassen'

PSV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sportnieuws.nl was bij de eerste training en sprak met trainer Peter Bosz, die onder meer sprak over de veelbesproken Oranje-international Joey Veerman. Hij heeft tijdens het EK regelmatig contact met de middenvelder.

Exact een week geleden zakte Veerman voor het ijs in het groepsduel met Oostenrijk. Mede daardoor verloor hij opnieuw zijn basisplaats onder bondscoach Ronald Koeman. Bosz geeft in gesprek met Sportnieuws.nl toe tijdens het toernooi contact te hebben met de middenvelder. "Als je ziet wat hij over zich heen heeft gehad, dan is dat niet fijn." Toch verwacht Bosz dat zijn middenvelder wel weer bovenop komt. "Hij is een volwassen kerel en weet hoe de voetballerij werkt", zo verzekert hij.

'Hele discussie op gang'

Al na het eerste groepsduel tegen Polen was Veerman enorm kritisch op zichzelf. Dat vond Bosz toen erg onverstandig. "Wat je dan krijgt is dat veel mensen dat meteen na papegaaien en hem dramatisch vonden spelen. Toen heb ik gezegd: daar moet je mee oppassen. Voordat je het weet krijg je een hele discussie die op gang komt." Dat gebeurde ook. Het duel daarna, tegen Frankrijk, moest Veerman genoegen nemen met een invalbeurt.

Vertrekt Veerman bij PSV?

Het is nog maar de vraag of Veerman na de zomer terugkeert bij PSV. Na een uitstekend seizoen in Eindhoven is er vanzelfsprekend interesse, ook voor andere spelers. Volgens Bosz is PSV nog alleen op zoek naar centrale verdediger en lijkt uit te komen bij Sepp van den Berg. Toch verwacht Bosz dat er wel wat spelers vertrekken. "We zijn kampioen geworden en hebben hele goede spelers. Tot en met 2 september is het mogelijk. Maar op dit moment speelt er niks."