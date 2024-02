Ivoorkust-speler die amper minuten maakte op Africa Cup, als koning onthaald

Lazare Amani speelde slechts een minuut mee in de Africa Cup-finale, maar is als een ware koning ontvangen in zijn thuisregio. Met Ivoorkust won hij in eigen land door Nigeria te verslaan met 2-1.

De speler van het Belgische Royale Union Saint-Gilloise had een blije (toeterende) menigte op zich wachten. Met een grote glimlach op zijn gezicht reed hij in een Mercedes Oumé in, de stad waar hij afkomstig is. Heel veel minuten maakte de 25-jarige middenvelder niet.

Lazare Amani accueilli en grande pompe par la population d'Oumé. Ouais être champion d'Afrique, c'est quelque chose hein.#TotalEnergiesAFCON2023 #CAN2023 pic.twitter.com/scVF7SnOIC — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) February 15, 2024

In de halve finale speelde Amani dertig minuten en in de finale speelde hij slechts één minuut mee. Toen de buit eigenlijk al binnen was. Door de Africa Cup-winst kon Union donderdagavond nog geen beroep doen op Amani in de Conference Leaguewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.