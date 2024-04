Jizz Hornkamp is weer goud waard: spits schiet Heracles naar overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam

Voor Heracles Almelo is het een geweldige week. Voor de tweede keer wist de ploeg uit het oosten van het land te winnen. Ditmaal moest Sparta Rotterdam er aan geloven. Heracles lijkt bijna zeker van nog een jaar in de Eredivisie.

Heracles verraste eerder deze week door met maar liefst 5-0 van AZ te winnen. Op Het Kasteel moest de ploeg vlak voor rust in de achtervolging, na de openingstreffer van Sparta: Brym maakte in de 43e minuut de 1-0 met een overtuigend schot.

Goals Hoogma en Hornkamp

In de tweede helft draaide Heracles het helemaal om. Eerst knikte Justin Hoogma raak na een perfecte vrije trap van Marko Vejinovic. Twintig minuten voor tijd viel de beslissing: Jizz Hornkamp schoof de 1-2 binnen. Hij scoorde tegen AZ ook al twee keer.

Sparta staat virtueel op een negende plaats, maar kan later dit weekend een plekje verliezen aan Fortuna Sittard. Heracles is nog altijd dertiende, maar heeft liefst tien punten voor sprong op de nummer zestien Excelsior. Dat lijkt meer dan genoeg om niet meer in gevaar te komen.