'Simpelweg wanhopig' PSG krijgt de wind van voren na uitschakeling: 'Een fiasco'

Paris Saint-Germain is dinsdag tegen een nieuw Champions League-trauma opgelopen. De Franse club weet dat het ook dit jaar de 'cup met de grote oren' niet gaat winnen. Borussia Dortmund was in de halve finale te sterk en dus is de Franse media kritisch.

PSG leek voorafgaand aan de tweestrijd met de Duitsers de grote favoriet. Niet zonder meer door de indrukwekkende zege tegen FC Barcelona in de vorige ronde. Toch liet de ploeg van sterspeler Kylian Mbappé het afweten in de halve finale. Beide wedstrijden gingen verloren en PSG wist niet eens het net te vinden. Dortmund, dat eerder PSV uitschakelde, mag dus naar Wembley om de finale te spelen.

Wanhopig

Die favorietenrol van PSG leidt in Frankrijk tot nog een beetje extra teleurstelling. Le Parisien spreekt van een 'simpelweg wanhopig' PSG. "Schoten van niets, zachte passes en te langzame counters", vat de krant het duel met Dortmund samen, waarin de Franse club wel vier keer de paal of lat wist te raken.

De steenrijke club probeert al meer dan tien jaar om eindelijk die felbegeerde Champions League te winnen, maar de finaleplaats uit 2020 blijft het beste resultaat: "Rekening houdend met de begroting en de loonlijsten van beide teams, is de term 'fiasco' niet eens zo slecht om de uitschakeling te karaktiseren."

Dortmund als voorbeeld

Ook L'Équipe zag een teleurstellende wedstrijd van de Franse kampioen: "PSG was bijna nooit gevaarlijk in de eerste helft. Na rust verhoogden ze het tempo, maar het was niet genoeg om op dit niveau nog het tij te kunnen keren."

Le Monde denkt dat de Fransen wel iets van Dortmund, waar Ian Maatsen in de basis stond, kunnen leren: "Deze keer was het niet een buitengewone ploeg als Manchester City, maar een gestructureerd team dat de weg blokkeerde. Een collectief dat op harmonieuze wijze ervaring en jeugd combineert. Een model voor de club uit Parijs."

Een smet voor Mbappé

Door de doelpuntendroogte werd er natuurlijk ook gekeken naar Mbappé, die na dit seizoen transfervrij lijkt te vertrekken naar Real Madrid. "Hij deed in 180 minuten vrijwel alles verkeerd", schrijft L'Équipe over de superster.

De spits werd zes keer kampioen met de Franse topclub, maar helemaal tevreden zal hij niet terugkijken op zijn tijd in Parijs volgens de krant: "Hij zal de Champions League nooit winnen met PSG. Het zal voor altijd een smet zijn op zijn tijd in Parijs."